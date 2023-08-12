Roblox, Bünyesinde Kariyer Yapmak İsteyen Kişilerle İş Görüşmesi Yapacak!

Bildiğiniz üzere Roblox, kullanıcıların kendi oyunlarını oluşturmalarına ve başka kullanıcılar tarafından oluşturulan oyunları oynamalarına olanak sağlayan bir oyun oluşturma platformu.

Milyonlarca kullanıcısı olan platform, rol yapma oyunları, aksiyon ve macera oyunları, nişan oyunları gibi birçok farklı seçeneğe sahip. Çocuk yaştaki oyuncular için de oldukça uygun olan Roblox, tüm dünyada sevilerek kullanılıyor.

Geçmişte herkesin mutlaka bir kez bile olsa oyun oluşturduğu platform tarafından yeni bir duyuru yapıldı. Şirketin yaptığı bu duyuru hem eski oyuncuları hem de iş arayan herkesi çok mutlu edecek.

İşte Karşınızda Roblox'un Sanal Kariyer Merkezi!

Roblox, ekibine katılmak isteyen kişiler için iş görüşmeleri düzenleyeceğini ve bunu kendisinin geliştirdiği sanal bir kariyer merkezi üzerinden yapacağını açıkladı.

Roblox'un iş görüşmelerine katılacak ilk kariyer merkezi adayları, kariyerine yeni başlayacak olan bir kişi de olabilir, daha önce Roblox'ta oyun oluşturmuş veya oynamış birisi de olabilir.

Özellikle çocukluğunda Roblox kullanmış bir kişinin işteki performansı daha önceden sistemin arayüzüne hâkim olması sebebiyle çok daha verimli olabilir.

Ancak Roblox, daha önce Roblox kullanmamış kişilerin de görüşmelere katılmasını istiyor. Çünkü böylece onlar da Roblox'ta çalışmanın nasıl bir his olduğunu deneyimlemiş olacak.

Adayların görüşmelerden önce Roblox hakkında bilgi alabilmeleri için oluşturulmuş birtakım materyaller bulunuyor. Örneğin; doğrudan çalışanların hikâyelerini dinleyebilecekleri podcastlere, onlara özel hazırlanmış okuma materyallerine, "Kütüphanem" adlı kitaplıktan ulaşabilirler.

Roblox'un bu haberini duyan bazı kullanıcılar sosyal medyada sevinçlerini dile getirdi. Bazı kullanıcılar ise haberle dalga geçti.

Siz Roblox'ta çalışmak ister miydiniz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.