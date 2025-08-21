İnanılmaz Duyuru! Roblox Kapanıyor Mu?

Geçtiğimiz haftalarda yangın yerine dönen Roblox platformu hakkında oyun dünyasını karıştıran bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medya platformu X üzerinde paylaşılan bir görselde Roblox sunucularının 1 Eylül 2025 tarihinde resmen kapanacağı duyuruldu. İddialara göre oyunu açan bazı kullanıcıların karşısına, "Platformu kalıcı olarak kapatma kararı aldık. 1 Eylül'den itibaren Roblox kullanılamayacak" ifadelerini içeren bir uyarı çıktı. Ancak söz konusu ekran görüntüsüne daha sonradan ulaşılamadı.

Roblox'un Kapatılması Oyuncuları Üzmüyor

Sonralarda bu ekran görüntüsünün sahte olduğu ortaya çıksa da, Roblox'a karşı tepkiler her geçen gün artıyor. Dolayısıyla bu tarz gönderiler ortaya çıktığında insanlar inanmaya daha meyilli oluyor. Ülkemizde geçen seneden bu yana yasaklı olan Roblox'un resmi hesaplarından da böyle bir açıklama yapılmadı. Söz konusu paylaşımın altında ise "İnşallah kapanır", "Kapansa da kurtulsak" gibi yorumlar türemeye başladı.

Neden Roblox'a Karşı Cephe Alındı?

Geçtiğimiz aylarda Katar, çocuk güvenliği endişelerini gerekçe göstererek Roblox'u tamamen yasaklamıştı. Roblox'ta meydana gelen birtakım olaylar, ebeveynlerin platforma artık "oyun" gözüyle bakmadığını ortaya koyuyor, yani yasaklanmasına muhtemelen çok sevinirlerdi. Oyuncular, Roblox'un bir randevu yerine dönüştüğünü, yaş doğrulama sistemlerinin yeterince güçlü olmadığından ötürü çocuk istismarcıların platformda cirit attığını savunuyor.

İstismarcıları İfşa Eden Schlep Roblox'tan Banlandı

"Çocuk avcılarını ifşa" ettiği iddia edilen Schlep adlı bir oyuncu, topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle banlanmıştı. Bu durum, oyun forumlarında ve genel olarak toplulukta büyük bir dalgalanmaya sebep oldu. Şirketin yönetim tarzını eleştiren kullanıcılar, CEO'nun görevden alınması için imza kampanyası başlattı. Kısa sürede 100 bini aşkın imza toplandı. Kampanyada şu an 187.267 adet doğrulanmış imza bulunuyor.

Roblox Kapanacak Mı?

Roblox 1 Eylül'de kapanmıyor. Oyuncuların hesapları, Robux bakiyeleri ve oyunları güvende. Ancak şirket, önümüzdeki dönemde özellikle çocuk güvenliği ve topluluk yönetimi konularında daha fazla adım atmazsa gerçekten kapanmaya zorlanabilir. CEO David Baszucki'nin koltukta oturmaya devam etmesi de bu konudaki en büyük negatif etken. Neler olacağını ilerleyen haftalarda göreceğiz.