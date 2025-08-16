Roblox Piyasadan Siliniyor! Hatası Sonunu Getirecek

Oyun platformu Roblox, "çocuk istismarını savunduğu" suçlamalarıyla gündeme düştü. Ülkemizde geçen yıldan bu yana yasaklı konumda bulunan Roblox platformu, bu konuda açılan sayısız davayla karşı karşıya. Louisiana Başsavcılığı tarafından açılan dava, platformun çocuk istismarcıları için bir yuva haline geldiğini ve Roblox yetkililerinin bu konuda ses çıkarmadığını savunuyor. Hatırlarsanız bir içerik üreticisi, platformda pusuya yatan istismarcıları ifşa ederek bilinç oluşturmaya çalışmış, ardından Roblox tarafından banlanmıştı.

Roblox Hisseleri %9 Değer Kaybetti

Davanın kamuoyuna yansımasının ardından Roblox Corp. hisseleri yaklaşık yüzde 9 değer kaybetti. Şirket, 2024 yılında 82 milyon günlük aktif kullanıcıya ulaşmış ve yıllık 3,6 milyar dolar gelir elde etmişti. 14 Ağustos'ta günü 125,25 dolardan kapatan Roblox hisseleri, ertesi gün açılışı 113,72 dolardan yaptı.

Şirketin CEO'su David Baszucki ve yöneticileri, Roblox oynayan çocukları korumak için aldıkları önlemleri anlatan 43 dakikalık bir video yayınlamış olsa bile kamuoyu, önlemlerin yetersiz olduğu konusunda hemfikir. Açıklamalar hisseleri geri getiremedi. Roblox hisseleri şu an 117,34 dolardan işlem görüyor.

Roblox'un Yaş Doğrulama Sistemi İşe Yaramıyor

Roblox, çocuklara daha güvenli bir ortam sağlamak amacıyla oyuna yüz doğrulama sistemi getirmişti. Ancak platformda özellikle flört etmek için kurulmuş bazı odalar bulunuyor ve bu odalara girenler için yaş doğrulaması yapılmıyor. Yani 13 yaşında biri de bu odalara giriyor olabilir. İstismarcılar için yaş fark etmediğinden, Roblox'ta son zamanlarda bu tarz olaylar artmaya başlamış, ebeveynler yeteri kadar önlem almadığı gerekçesiyle platform yetkililerine ağır tepkiler göstermişti.

"Roblox CEO'su Görevden Alınsın Çağrısı"

Artık bir randevu platformuna dönüşmüş olan Roblox, çocuklar için güvenli bir ortam oluşturmakta zorlanıyor. Hem oyuncular, hem de ebeveynler, Roblox'un düzgün bir şekilde yönetilmediğini, alınan kararların çok büyük hatalar olduğunu düşünüyor. Bu sebeple Roblox CEO'su David Baszucki'nin görevden alınması için çağrıda bulunarak imza toplamaya başladılar. Kampanya kısa sürede ilgi gördü. Şu anda 95.572 kişinin kampanyada imzası bulunuyor.