Roblox Türkiye'de Erişime Açıldı mı? İddialar Doğru mu?

Roblox ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Türkiye'de çok uzun bir süreden beri erişim engeli olan popüler oyun platformunun yeniden erişime açıldığına dair iddia ortaya atıldı. Oyuncular ise doğal olarak bu iddiaların gerçeklik payının olup olmadığı hakkında soru işaretlerini ortadan kaldıran açıklama aramaya başladı.

Roblox'un Türkiye'deki Erişim Engeli Kalktı mı?

Roblox'un Türkiye'deki erişim engelinin kaldırıldığı iddiaları henüz doğrulanmadı. BTK'nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) web sitesi üzerinden yaptığımız sorgulamada Roblox'un alan adına yönelik erişim engelinin devam ettiği görülüyor. Bununla birlikte oyun platformunun web sitesi ya da uygulamasına da erişilemiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu her ne kadar kısa bir süre önce Roblox'un yakında yeniden erişime açılacağına işaret etse de resmî kaynaklar henüz Roblox'un erişim engelinin kalktığına dair bir açıklamada bulunmadı. Bu da iddiaların şimdilik doğru olmadığı anlamına geliyor.

Roblox, Erişim Engelinin Kalkması İçin Neler Yaptı?

Roblox, şimdiye kadar yasaklı olduğu ülkelerdeki erişim engelinin kaldırılması için birçok önemli adım attı. Bunların arasında özellikle kısa bir süre önce devreye alınan yeni hesap türleri geliyor. Şirketin sunduğu bu hesap türleri, Roblox Kids ve Roblox Select olmak üzere ikiye ayrılıyor.

5-8 yaş aralığındaki kişilerin kullanabildiği ilk hesap türü için çok önemli güvenlik tedbirleri alınmış durumda. Öyle ki oyuncular sadece Roblox tarafından seçilen oyunlara erişebiliyor ve bu yapımlar da düzenli olarak denetleniyor. Diğer yandan Roblox Select de kısıtlamalara tabi ama Roblox Kids'e göre biraz daha esnek kalıyor. Yine her oyuna erişilemiyor fakat erişim sağlanan oyunlar 5-8 yaş aralığı için değil, 9-15 yaş aralığındakilere hitap ediyor.

Şirket ayrıca yeni ebeveyn denetimi özellikleri de sundu. Ebeveynler, içerik derecelendirmeleri ve iletişim ayarları konusunda artık daha çok kontrol sahibi. Çocukların oynayacağı oyunlar, ebeveynler tarafından belirlenebiliyor. Benzer şekilde ekran süresi sınırlamaları ve harcama kontrollerine de sahip hâle geldiler. Tüm bu özellikler, artık çocukların hesapları üzerinde çok daha söz sahibi olduklarını gösteriyor.

Editörün Yorumu

Roblox'un erişim engeli her ne kadar şimdilik devam etse de bunun çok sürmeyeceğini söyleyebilirim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir programda Roblox'un yakında yeniden erişime açılacağına işaret etmişti. Geçmişte yapılan bu açıklamadan da hareketle erişim engelinin kaldırılmasının an meselesi olduğunu düşünüyorum.