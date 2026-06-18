Priz Aramaya Son Veren Android Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekranı Var

OPPO, yeni bir akıllı telefon tanıttı. Reno 15A olarak adlandırılan bu model, yüksek yenileme hızı ve parlaklık değerinin yanı sıra Snapdragon işlemci ve büyük batarya ile birlikte geliyor. Dikkat çekici bir tasarıma sahip olan akıllı telefon, pembe (afterglow pink), lacivert (twilight navy) ve mavi (aurora blue) olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile kullanıcıları karşılıyor.

OPPO Reno 15A'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,6 inç

6,6 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Maksimum Parlaklık: 1400 nit

1400 nit Ekran Koruma: AGC Dragontrail STAR D+

AGC Dragontrail STAR D+ Güvenlik: Ekran altına entegre parmak izi okuyucu

Ekran altına entegre parmak izi okuyucu İşlemci: Snapdragon 6 Gen 1

Snapdragon 6 Gen 1 Batarya Kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera

50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP RAM: 8 GB + 12 GB

8 GB + 12 GB Depolama Alanı: 128 GB + 256 GB

128 GB + 256 GB Dayanıklılık: IP66 / 68 / 69 sertifikaları

IP66 / 68 / 69 sertifikaları Diğer Özellikler: Bluetooth 5.1, NFC ve Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Reno 15A'nın Ekran Özellikleri Neler?

6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO Reno 15A, AMOLED ekranla birlikte geliyor. 120Hz yenileme hızı, Full HD+ çözünürlük ve 1400 nit maksimum parlaklık sunuyor. Ekran teknolojisi, LCD ekranlara göre daha canlı renkler ve derin siyah sağlarken yüksek yenileme hızı ise menüler arası geçiş de dahil olmak üzere pek çok animasyonun akıcı hissettirmesini sağlayacaktır. Ayrıca maksimum parlaklık değeri de dışarıda sorunsuz kullanım imkânı sunacaktır.

OPPO Reno 15A'da Hangi İşlemci Mevcut?

Telefon, Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi ile geliyor. Daha önce çok sayıda akıllı telefon modelinde kullanıldığını gördüğümüz bu işlemci, PUBG Mobile'da dengeli modda 40 FPS almanızı sağlıyor. Yoğun efektlerle sistemi oldukça zorlayan Genshin Impact'te ise 30 ila 40 FPS elde edebiliyorsunuz.

Snapdragon 6 Gen 1 Başka Hangi Telefonlarda Kullanıldı?

OPPO Reno 15A'da Kaç mAh Batarya Var?

Yeni model, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Gün içinde özellikle çok fazla sosyal medyada zaman geçiriyorsanız şarjı 1,5 gün gidebilir. Telefonunu sürekli şarj etme gereksinimi olmasını istemeyenler için de priz arama ihtiyacını azaltarak önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu arada şarj etmek gerektiğinde 80W hızlı şarj desteği sayesinde çok fazla beklemenize gerek bırakmayacaktır.

OPPO Reno 15A'nın Fiyatı Ne Kadar?

OPPO Reno 15A'nın 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunan sürümü için 64 bin 800 yen (18 bin 700 TL), 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonu için 76 bin 800 yen (22 bin 163 TL) fiyat etiketi belirlendi. Türkiye'de satışa sunulması durumunda vergilerle birlikte 37 bin TL başlangıç fiyatına sahip olabilir.

OPPO Reno 15A Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Reno 15A'nın Türkiye'de satılıp satılmayacağı hakkında şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunulmadı fakat Türkiye'de şu anda markanın OPPO Reno 15, OPPO A5, OPPO Find X9 Pro ve OPPO A6 Pro 5G dahil olmak üzere pek çok modeli satılıyor. Bunları göz önüne alacak olursak Reno 15A'nın da Türkiye'ye gelme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

OPPO Reno 15A'nın sahip olduğu özellikler sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesinde karşılık bulacağını düşünüyorum. Büyük batarya kapasitesine sahip bir model arayanlar, şarj süresinin düşük olmasını isteyenler tarafından mutlaka değerlendirilecektir. Grafik açısından çok gelişmiş oyunlarda üst düzey performans elde etmenizi sağlamayacaktır fakat çoğu oyun için uygun bir model olduğunu söyleyebilirim.