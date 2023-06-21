Roblox’a 17 Yaş Sınırı Geliyor

Kullanıcı kitlesi alt yaş kategorilerinde yer alan oyun şirketi sistem değişikliğine gidiyor. Roblox, yaptığı açıklamalarda her yaşa hitap ettiklerini söylese de uygulamayı kullananların çoğu çocuk ve genç kategorisinde yer alıyor. Alınan kararla birlikte artık 17 yaşından küçükler Roblox için içerik üretemeyecek.

Roblox Yaş Sınırı Getirdi

Roblox, getirmiş olduğu bu özellikle birlikte içerik üreticilerin üretmiş oldukları konseptlere ulaşmak için kimlik doğrulaması isteyecek. Yeni düzenlemenin insanların yaşı ve kimliği konusunda daha fazla güven sağlayacağı ve yetişkinler için daha çok içerik üretilmesi bekleniyor.

Yeni karara uyan içerik editörleri bugünden itibaren konseptlerini oluşturmaya başlayabilir. Üyelerin ürettikleri temalar, önümüzdeki haftalarda "uygun" kullanıcılara sunulmaya başlanacak.