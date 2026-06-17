Roblox'ta Artık Herkes Her Oyunu Oynayamayacak! Yeni Sistem Geldi

Türkiye'de uzun zamandır erişim engeli bulunan Roblox, önemli bir değişikliğin altına imza attı. Şirket, aylar önce duyurduğu yaşa dayalı hesap sistemi hayata geçirdi. Bugünden itibaren tüm dünyada geçerli hâle getirilen bu sistem, oyun platformunun erişim engelinin yeniden kaldırılması için de önemli bir sebep ortaya çıktı.

Roblox'a Hangi Hesap Türleri Eklendi?

Roblox'a iki hesap türü eklendi. Bunlardan ilki olan Roblox Kids, 5 ila 8 yaşlarındaki çocuklara tanımlanan bir hesap türü ve çok katı güvenlik önlemlerini devreye alıyor. Bu hesaba sahip kişiler, sadece Roblox tarafından belirlenen oyunlara erişebiliyor. Bununla birlikte sohbet de varsayılan olarak devre dışı bırakılmış durumda. Mevcut oyunlar da sık aralıklarla denetleniyor.

Diğer hesap türü, Roblox Select olarak adlandırılıyor. Bu hesap, Roblox Kids'in yanında daha az kısıtlayıcı ama bu hesapta da yine her oyuna erişilemiyor. Oyuncuların sadece Roblox yönetimi tarafından seçilen oyunlara erişimi bulunuyor. Diğer yandan sohbet ayarları da yaşa ve yaşanan ülkeye göre değişiklik gösteriyor. Bu hesap türü, 9-15 yaş aralığında olan herkes için geçerli tutuluyor.

Mevcut Roblox Hesaplarına Ne Oldu?

Mevcut Roblox hesap sahiplerinin ekstra bir adım atma zorunluluğu bulunmuyor. Şirket, yeni hesap türlerini otomatik olarak geçerli hâle getirmeye başladı. Hâlihazırda 16 yaşından küçük olan kişilerin hesabı otomatik olarak Roblox Kids ya da Roblox Select hesaplarından birine geçiriliyor. Bu hesaplardan hangisinin geçerli olacağı ise tamamen yaşa bağlı.

Roblox, Ebeveynler İçin Hangi Özellikleri Sunuyor?

Şirket, yeni hesap türlerini çocukların güvenliği için sundu. Bunu da ebeveynlere sunduğu ek özelliklerle destekliyor. Şirket, bu kapsamda ebeveynlere daha fazla kontrol imkânı sağlamaya odaklanıyor. Platformdaki içerik derecelendirmeleri ve iletişim ayarları için ebeveynler daha fazla kontrole sahip hâle gelirken oyun içi aktivitelere ve arkadaş listelerine de erişim imkânı elde ediyor.

Ekran süresi sınırları ve harcama kontrollerine sahip olan ebeveynler, kapsamlı oyun engelleme seçeneklerine de sahip hâle geldi. Oyun oynama özelliği sayesinde ise çocukların oynayacağı oyunlar, ebeveynler tarafından belirlenebiliyor. Tüm bu sınırlamalar, çocuk 16 yaşına gelene kadar aktif kalmaya devam edecek. Daha sonra ise yetişkin olarak sayılmaya başlanacak ve kısıtlamalar kalkacak.

Editörün Yorumu

Roblox'a yeni eklenen hesap türlerinin oyun platformunun Türkiye'deki erişim engelinin kaldırılmasının üzerinde önemli rol oynayacağını düşünüyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından zaten daha önce Roblox'a uygulanan erişim engelinin kalkacağının sinyali verilmişti. Bu özelliğin de kullanıma sunulması ile platformun erişim engelinin kalkma ihtimalinin daha da arttığını söyleyebilirim.