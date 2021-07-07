RoboCop Rogue City Duyuruldu: Yeni RoboCop Oyunu Yolda!

Nacon Connect 2021 etkinliği esnasında yeni RoboCop oyunu duyuruldu. Peki, RoboCop Rogue City olarak isimlendirilen video oyunu ne zaman çıkacak? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

RoboCop Rogue City Çıkış Tarihi Belli Oldu

Dünya çapında büyük bir popülerliğe sahip olan RoboCop'un hayranlarını oldukça sevindirecek bir gelişme yaşandı. Nacon Connect 2021 etkinliği sırasında yeni RoboCop oyunu duyuruldu. RoboCop Rogue City olarak isimlendirilen oyun, Teyon isimli oyun stüdyosu tarafından geliştiriliyor.

Teyon daha önce Terminator: Resistance, Heavy Fire: Special Operations ve Robot Rescue gibi yapımlarda yer almıştı. Özellikle Terminator: Resistance, çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilmişti.

Duyurulduğu andan itibaren yüz binlerce oyuncu tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan video oyununda Alex Murphy yani RoboCop'u kontrol edeceğiz. Birinci şahıs aksiyon macera türündeki yapımda suçlularla mücadele edeceğiz.

Yayıncılığını Nacon'un üstlendiği yapımda Teyon ile Metro Goldwyn Mayer (MGM) isimli film stüdyosu iş birliği yapıyor. Rogue City, 2023 yılında PC ve konsollara çıkışını gerçekleştirecek.

Nacon, merak içerisinde beklenen video oyununun fragmanını paylaştı. 47 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

RoboCop Serisi Nedir?

1987 yılında vizyona giren RoboCop filminde bir çatışma esnasında hayatını kaybeden polis memuru Alex Murphy'nin bedeni robot ile birleştirilir ve RoboCop ismi verilir. Yapım, vizyona girdiği dönemde 54 milyon dolar hasılat elde etmeyi başarmıştı.

İlk filmde elde edilen başarıyı ikinci film ile devam ettirmek isteyen ekip, 1990 yılında serinin ikinci filmini çekti. 14 milyon dolar bütçe ile çekilen ikinci film, 45 milyondan fazla hasılat elde etmişti. Serinin üçüncü filmi ise 1993 yılında vizyona girmişti.

Dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından çok beğenilen serinin üçüncü filmi 22 milyon dolar bütçe ile çekilmişti fakat pek başarılı olamamıştı. Senaristliğini Frank Miller ile Fred Dekker'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Fred Dekker'ın oturduğu yapım, 10 milyon 600 bin dolar hasılat elde etmişti. Filmlerin yanı sıra RoboCop: Prime Directives isimli dizi ve birçok çizgi film yayımlanmıştı.

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