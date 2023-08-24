Tesla'nın Robotuna Yeni Rakip: Apollo

Teksas merkezli Apptronik tarafından yaratılan ve Apollo adı verilen yeni robot işçi, Tesla'nın robotuna rakip olarak piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.

Şirket, Apollo'nun hâlihazırda depolarda ve üretim tesislerinde yetkin bir şekilde çalışabilecek beceri ve maharete sahip olduğunu söylüyor ancak tasarımında gelecekte yapılacak iyileştirmelerin inşaat, petrol ve gaz, elektronik üretimi, perakende, eve teslimat ve bakım gibi sektörlerde yardımcı olabileceğini de ekliyor.

Apollo 1.80 boyunda ve 160 kilo ağırlığında. Robot 55 kiloya kadar yük taşıyabiliyor ve tek bir şarjla dört saat boyunca çalışabiliyor. Neyse ki işverenler Apollo'nun şarj olmasını beklemek zorunda olmayacak çünkü pili hızlı bir şekilde yenisiyle değiştirilebiliyor.

Robot Apollo Nasıl Çalışıyor?

Videolardan birinde gösterildiği gibi robot, insan patronlarıyla veya varsa yakındaki insan işçilerle iletişim kurmak için vücudunun çeşitli yerlerinde dijital ekranlara sahip.

Pakette ayrıca Apollo'nun işaretle ve tıkla kontrolünü ve çeşitli görevlerin tamamlanmasına yönelik yapılandırılabilir otomatik davranış sunan bir yazılım paketi de yer alıyor.

Apollo'nun fiyatı henüz açıklanmadı ancak Apptronik, robotu iş yerlerinde kullanmak isteyenleri iletişime geçmeye davet ediyor.

Robot Apollo Neler Yapabiliyor?

Apptronik ayrıca bu hafta insansı robotun nesneleri boşaltma, kaldırma, taşıma ve depolama yeteneklerini gösteren bir dizi video yayınladı. Bu videoları aşağıdan izleyebilirsiniz.