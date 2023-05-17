Tesla'nın Robotunun Son Görüntüleri Yayınlandı (Video)

Tesla, şirketin bir gün fabrika işçilerinin yanına yerleştirebileceği - ya da muhtemelen onların yerini tamamen alabileceği - insansı robotu Tesla Bot'un son versiyonunu içeren bir video yayınladı.

Tesla CEO'su Elon Musk, 2021 yılında şirketin robot üzerinde çalıştığını duyurmuş ve robotun "tehlikeli, tekrarlayan, sıkıcı görevleri ortadan kaldırmak" için kullanılacağını söylemişti. Bu robottan bir sonraki haberimiz geçen yıl Eylül ayında Tesla'nın bir prototipi tanıtmasıyla olmuştu.

Tesla Robotu Ne Durumda?

Salı günkü yayınlanan videoya bakıldığında, Tesla Bot oldukça iyi durumda görünüyor ancak hâlâ kat etmesi gereken oldukça uzun bir yol var. 65 saniyelik video, robotu bir ofis ve bir insan işçinin Tesla'nın yakında piyasaya sürülecek Cybertruck elektrikli otomobilini monte etmek için çalışırken görülebildiği bir fabrika da dâhil olmak üzere çeşitli ortamlarda gösteriyor.

Yerleşik kameralar ve bir dizi sensör kullanan iki ayaklı robot ayrıca bir çevreyi keşfedip ezberleyerek belirlenmiş bir alanda çalışmak için güzel bir şekilde ayarlanabiliyor. Elbette bazı yerleşik yapay zekâ özelliklerine de sahip ve videoda insan girdisi kullanılarak bu alanda nasıl eğitildiği gösteriliyor.

Tesla Bot açıkça iyi bir ilerleme kaydediyor olsa da elektrikli otomobil üreticisinin işini daha verimli hâle getirmek için robotu ne zaman kullanabileceği hâlâ net değil.