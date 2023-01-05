Gerçek Bir Köpekten Farksız Robot Köpek Tanıtıldı!

Robot oyuncakların giderek arttığı bu dönemlerde robot bir köpeksiz olur mu? Elbette olmaz. CES 2023 etkinliğinde birbirinden farklı ve yenilikçi teknolojilerle karşılaştık ve bir yenisi de bu robot köpek olacak gibi görünüyor.

Montreal'de kurulan ve şu anda Hong Kong'da faaliyet gösteren bir oyuncak şirketi olan WowWee, CES 2023 etkinliğinde yeni robot köpeğini tanıttı. Bilmeyenler için Hasbro, WowWee şirketini 90'ların sonunda satın almış ancak 2007'de tekrar satmıştı. Tekrar satıldığı dönem birkaç robot oyuncak ile piyasada adından söz ettirse de şirket bu alanda pek fazla kâr elde etmeyi başaramamıştı.

Son yıllarda ise şirket robotlara nispeten daha az odaklandı. Bu yılın başlarında şirket, ürettiği bir robot ürün üzerinden önemli bir davaya çarptırılmış ancak WowWee davayı "tamamen haksız" olarak nitelendirmişti. Şimdi ise şirket CES'te garip bir şekilde adlandırılmış ancak demir çeneli Megabyte Cyber Watch Dog'dan daha az tehdit edici bir robot köpek oyuncağı olan MINTiDDog-E'u tanıttı.

Köpekteki Dog-E Teknolojisi Nasıl Çalışıyor?

80 dolarlık fiyat etiketine sahip bu robot köpek, köpeğe farklı "profiller" kaydeden Dog-E uygulamasından yararlanıyor.

Dog-E, gerçeğe yakın hareketlere, sesleri duymak için ses sensörlerine, kafasında, burnunda ve vücudunun yanlarında dokunma sensörlerine ve iletişim kurmak için simgeler ve mesajlar gösteren bir POV (görüşün sürekliliği) kuyruğuna sahip akıllı, uygulamaya bağlı bir robot köpektir. Dog-E'yi açar açmaz, bembeyaz yavrunuz benzersiz renklerini ve özelliklerini ortaya çıkararak âdeta hayat buluyor.

Köpeğin bu sonbaharda satışa sunulması bekleniyor.