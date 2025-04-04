2024’te Robot Süpürge Pazarının Lideri Yine Roborock Oldu

Robot süpürge pazarındaki rekabet her geçen gün artarken, Roborock ise pazar liderliğini koruyor. IDC'nin 2024 son çeyrek raporuna göre şirket, robot süpürge pazarında dünya çapında hem satış hem de gelir lideri oldu.

Roborock, Robot Süpürge Pazarının Zirvesinden İnmiyor

Roborock, küresel satış hacminde %16'lık, toplam gelirde ise %22,3'lük pazar payına ulaşarak satışlarını bir önceki yıla göre %20,7 artırdı. Markanın lider konumu, başta Türkiye olmak üzere ABD ve Çin gibi dünyanın en büyük ekonomilerinin yanı sıra Danimarka, Finlandiya, Almanya, Norveç, Güney Kore ve İsviçre gibi ülkelerde "en çok satan robot süpürge markası" olarak öne çıkmasıyla daha da güçlendi.

IDC’nin analizine göre, Roborock’un küresel genişleme stratejisi, ileri teknolojiye sahip akıllı ev ürünlerine olan talebin yoğun olduğu gelişmiş pazarlara öncelik veriyor. Marka, hem online hem de fiziksel mağazalar aracılığıyla geniş bir dağıtım ağı oluşturarak, Ar-Ge yatırımlarının karşılığını almayı hedefliyor.

Roborock’un ürün portföyü, giriş, orta ve üst segmentte geniş bir yelpazeye hitap ederken, markanın amiral gemisi OmniGrip mekanik kol teknolojisi, sektörün hızla gelişen dinamiklerini temsil eden yenilikçi bir özellik olarak dikkat çekiyor.

CES 2025’e Roborock Damga Vurdu

Roborock’un bu başarısı, CES 2025’te kazandığı prestijli global medya ödülleriyle daha da taçlandı. CES 2025’te tanıtılan Roborock Saros 10R, Roborock Saros 10 ve Roborock Saros Z70, markanın en yeni devrim niteliğindeki robot süpürgeleri olarak öne çıktı.

Özellikle Roborock Saros Z70, sektörde bir ilk olan katlanabilir, beş eksenli OmniGrip mekanik kolu ile dikkat çekerek yeni nesil robot süpürge inovasyonunun öncüsü oldu. Bu yenilikçi teknoloji, önceden ulaşılması zor alanları temizlemekle kalmayıp, 300 grama kadar çorap, küçük havlu, peçete ve terlik gibi nesneleri de toplayabiliyor.

Roborock’un akıllı ev teknolojilerindeki yenilikçi yaklaşımı ve pazardaki güçlü liderliği, markanın global büyümesini hız kesmeden sürdüreceğini gösteriyor. Daha fazla bilgi ve satın alma seçenekleri için resmi Roborock Türkiye sayfasını ziyaret edebilirsiniz.