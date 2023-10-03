Saniyeler İçinde Robot Tasarlayan Yapay Zeka Geliştirildi (Video)

Northwestern Üniversitesinde görevli araştırmacılarının yer aldığı bir ekip, sıfırdan robot tasarlayabilen bir yapay zeka (AI) geliştirdi. Robot tasarlama işleminin saniyeler içerisinde tamamlaması dikkat çekti. Tasarlanan robot ile ilgili bir video da yayımlandı.

Yapay Zeka Yürüyebilen Robot Tasarladı

Özellikle son yıllarda büyük bir popülerlik elde eden yapay zeka alanı gelişmeye devam ediyor. Bir ekip, robotları çok kısa süre içerisinde tasarlayabilen bir AI geliştirerek büyük bir başarının altına imza attı.

Araştırmacılar, geliştirdikleri sistemi test etmek için "Yürüyebilen bir robot tasarla" şeklinde basit bir talimat verdi. Yapay zeka, bu komutun ardından saniyeler içerisinde yürüyen bir robot tasarladı. Sistemin kişisel bilgisayarlar üzerinde çalışabilmesi büyük bir avantaj sağlıyor.

Çalışmayı yöneten Sam Kriegman, "Yapay zekaya karada yürüyebilecek bir robot istediğimizi söyledik. Sonra sadece bir butona bastık" dedi. Kriegman, göz açıp kapayıncaya kadar dünya üzerindeki herhangi bir hayvana benzemeyen bir robotun tasarlandığını söyledi.

Northwestern Üniversitesinin YouTube kanalı üzerinden süreç ile ilgili bir video da yayımlandı. 2 dakika 16 saniye uzunluğundaki video, yapay zekanın robotu tasarlama sürecini içeriyor. Videoda ayrıca sıfırdan tasarlanan robotun yürüyebildiği görüntüler de yer alıyor.

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