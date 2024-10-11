Robotaksi Tesla Cybercab Tanıtıldı: Bu Aracın Direksiyon ve Pedalları Yok!

Tesla CEO'su Elon Musk, Kaliforniya'da düzenlenen etkinlikte dönüm noktası olabilecek otonom sürüşe yönelik yeni bir elektrikli otomobil tanıttı. Gelecekten gelmiş gibi görünen Tesla Cybercab isimli robotaksi tasarımıyla kendisine hayran bırakmayı başarıyor.

Otonom araçların insanlı araçlardan 10-20 kat daha güvenli olacağını öne süren Musk, şehir içi otobüslerin maliyetinin 1.6 kilometre başına 1 dolar olduğunu, robotaksinin ise bu maliyeti 1.6 kilometre başına 20 cente kadar düşürebileceğini söyledi. Bu da otomobilin belirtilen mesafede yalnızca 6,86 TL civarı maliyet gerektireceği anlamına geliyor.

Tesla, önümüzdeki yıl içerisinde Teksas ve Kaliforniya'da tamamen otonom sürüşü başlatmayı hedefliyor. Cybercab üretiminin 2026 yılında başlaması planlanıyor fakat üretimin 2027 yılında başlama ihtimali de bulunuyor.

Robotaksi Tesla Cybercab Tasarımı ile Büyülüyor

Tamamen otonom odaklı sürüş hedefleyen robotakside direksiyon ve pedallar bulunmuyor. Bu, otomobilin seri üretim aşamasına geçmeden önce düzenleyicilerden onay alması gerektiği anlamına geliyor.

Yukarı doğru açılan kapılara sahip olan otomobil sadece iki kişinin sığabileceği bir alana sahip. Aracın bagaj kısmına ise büyük bir alan ayrılmış. Fütüristik bir tasarımıyla etkileyen otomobil kablosuz olarak şarj olacak.

Kaliforniya'da düzenlenen "WE, Robot" etkinliğinde tanıtılan otomobilin 30 bin dolardan daha ucuz bir fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor.

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