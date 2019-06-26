Robotlar İşinizi Elinizden Alabilir: 20 Milyon Kişi Tehlikede

Robot teknolojisinin üretimi artırarak insanlara daha geniş bir istihdam yaratacağı söylense bile durum aslında hiç de öyle değil. İngiltere merkezli analiz şirketi Oxford Economics, konuyla ilgili herkesin korkmasına neden olacak bir açıklama yaptı. Kuruluş tarafından verilen rakamlara göre 11 yıl içerisinde yaklaşık olarak 20 milyon kişi robotlar nedeniyle işini kaybedebilir. İşte haberimizin detayları.

Kuruluş tarafından yayınlanan raporda işsiz kalacak kişilerin ağırlıklı olarak imalat sektöründen olacağı söyleniyor. Bu kişiler hizmet sektörüne yönelseler bile oradaki otomasyon nedeniyle de işsiz kalabilir. Ortaya çıkan bu tablonun işçiler konusunda büyük bir dezavantaj oluştururken patronlar konusunda da önemli bir avantaj yaratacağı söyleniyor. Otomasyonun artmasıyla birlikte çok ciddi bir gelir artışı gerçekleşecek.

Robotlar neredeyse her alana yayılıyor

Her seferinde hiç tahmin bile etmeyeceğimiz alanlara yaylan robotlar yakın bir zamanda bütün sektörleri ele geçirebilir. Örneğin kısa bir süre önce bir robot kitap yazarlığı bile yapmıştı. Her bir robot dünya üzerindeki 1.6 kişinin işsiz kalmasına neden oluyor. Bu rakam yüksek robot kullanımında devasa işsizliklerin ortaya çıkacağını gösteriyor.

Robotlar nedeniyle işsiz kalan kişilerin sayısı her yerde aynı olmayacak. Daha çok vasıfsız kişilerin bulunduğu ülkelerde işsizlik oranlarının çok daha ciddi rakamlara ulaşması bekleniyor. Robotların 2000 yılından bu yana 1,7 milyon kişiyi işsiz bıraktığı söyleniyor. Bunların 400 bin'i Avrupa'da, 260 bin'i ABD'de, 550 bin'i Çin'de.

Robotlar nedeniyle işsiz kalacak olan kişilerin en çok bulunduğu ülke ise Çin. Yapılan değerlendirmelerde 2030 yılına kadar 14 milyon kişinin robotlar nedeniyle Çin'de işsiz kalacağı söyleniyor. Aynı zamanda robot oranının %30 artması ile birlikte, 5 trilyon dolar ek gelir elde edilecek. Robotlar sizin işinizi de elinizden alabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.