Rocket League Sideswipe Android ve iOS için Yayınlandı
Android ve iOS cihazlar için yayınlanan Rocket League Sideswipe, hemen şu anda indirilebilir durumda. Peki iki boyutlu uyarlama, oyunculara neler sunuyor?
Son yılların en popüler çevrim içi oyunlarından birisi olan Rocket League, araçlarla futbol deneyimini mobil platforma taşıma kararı aldı. Android ve iOS cihazlar için yayınlanan Rocket League Sideswipe, hemen şu anda indirilebilir durumda. Peki iki boyutlu uyarlama, oyunculara neler sunuyor?
Rocket League Sideswipe Yayınlandı
Psyonix Studio tarafından yayınlanan Rocket League Sideswipe, pek çok kişinin severek oynadığı araçlarla futbol deneyiminin mobil cihazlara yönelik iki boyutlu bir uyarlaması olarak tanımlanabilir. Oyuncular biraz daha farklı koşullarda olsa da Rocket League heyecanını istedikleri her yerde deneyimleyebiliyor.
Android ve iOS cihazlarda oynanabilen Rocket League Sideswipe, hemen yukarıdaki bağlantı aracılığı ile indirilebilir durumda. Eğer siz de boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz basit ama eğlenceli bir mobil oyun arıyorsanız, Rocket League Sideswipe tam olarak aradığınız oyun olabilir.
Rocket League Sideswipe Özellikleri Neler?
- Hızlı tempolu, öğrenmesi basit oynanış - 1’e 1 veya 2’ye 2 oyunda karşılaşın. Rocket League Sideswipe’ı kolayca indirip her yerde oynayabilirsiniz. Hiç Rocket League oynamadınız mı? Sorun değil. Sahada öğrenin.
- Online mücadele - Arkadaşlarınızla özel maçların keyfini çıkarın veya dünyanın her yerinden oyuncularla online rekabetçi maçlar yapın. Rekabetçi sıralamalarda yükselin ve hatta dünya çapında liderlik tablosunu kırın.
- Rocket pass ve sezonlar - Sadece online maçlar oynayarak Rocket Pass’teki öğelerin kilidini açın. Her sezonda yeni Rocket Pass öğeleri gelir. Rocket League Sideswipe ayrıca rekabetçi sezonlar sunar. Rekabetçi modlarda her sezon yükselin ve sezon sona erdiğinde sıralamanıza göre oyuncu unvanları alın.
- Kendi arabanızı yapın - Sadece oynayarak arabanız için yeni özelleştirme öğelerinin kilidini açın. Rocket League Mobile, arabalar, tekerlekler, çıkartmalar ve daha fazlası gibi öğelerle binlerce özelleştirme kombinasyonuna sahip. Sahaya çıkar çıkmaz dikkatleri üzerinize çekin.
- Modlar ve fazlası - Futbolda (arabalı futbolda) 1’e 1 ve 2’ye 2 modlarına ek olarak, Hoops moduna göz atın. Hızlı sohbet çıkartmaları ile takım arkadaşlarınızla ve rakibinizle iletişim kurun. Serbest oyun, internetsiz maçlar ve öğreticilerde becerilerinizi geliştirin.
Rocket League Mobil Oyunu Geliyor!
Rocket League mobil oyunu duyuruldu. Rocket League Sideswipe olarak isimlendirilen oyun ile beraber artık mobil cihazlar üzerinden de arabalar ile futbol oynanabilecek.
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