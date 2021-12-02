Rocket League Sideswipe Android ve iOS için Yayınlandı

Son yılların en popüler çevrim içi oyunlarından birisi olan Rocket League, araçlarla futbol deneyimini mobil platforma taşıma kararı aldı. Android ve iOS cihazlar için yayınlanan Rocket League Sideswipe, hemen şu anda indirilebilir durumda. Peki iki boyutlu uyarlama, oyunculara neler sunuyor?

Rocket League Sideswipe Yayınlandı

Psyonix Studio tarafından yayınlanan Rocket League Sideswipe, pek çok kişinin severek oynadığı araçlarla futbol deneyiminin mobil cihazlara yönelik iki boyutlu bir uyarlaması olarak tanımlanabilir. Oyuncular biraz daha farklı koşullarda olsa da Rocket League heyecanını istedikleri her yerde deneyimleyebiliyor.

Android ve iOS cihazlarda oynanabilen Rocket League Sideswipe, hemen yukarıdaki bağlantı aracılığı ile indirilebilir durumda. Eğer siz de boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz basit ama eğlenceli bir mobil oyun arıyorsanız, Rocket League Sideswipe tam olarak aradığınız oyun olabilir.

Rocket League Sideswipe Özellikleri Neler?