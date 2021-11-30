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Rocket League Sideswipe APK

Rocket League Sideswipe APK

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 871.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Psyonix Studios
  • İndir

Rocket League Sideswipe APK, arabalı futbol oyunu. İnternetsiz oynama seçeneğiyle Rocket League Mobile Android telefonlarda.

Erkan Calp
Erkan Calp -

Rocket League Sideswipe APK, PC’deki en iyi arabalı futbol oyunu Rocket League’in mobil cihazlarda oynanabilir sürümü.

Rocket League mobil platforma mobil cihazlar için yeniden tasarlanmış olarak Rocket League Sideswipe adıyla çıkış yaptı. Araba oyunlarını futbol oyunları ile birleştiren yapımın mobil versiyonu da Psyonix Studio imzalı. Rocket League Mobile APK olarak veya Google Play Store’dan Android telefonlara indirilebiliyor.

Rocket League Sideswipe APK İndir

Rocket League’in yapımcılarından araba futbolu, mobil cihazlar için yeniden tasarlanmış olarak karşınızda. Sezgisel dokunmatik kontrollerle oynayın. Rakibinizin ağına topu sokmak basit ama dikkatli olun! Rakibiniz de gol atmaya çalışacak. Daha hızlı gitmek veya veya havada tuhaf manevralar yaparak rakibinizi şaşırtmak için güçlendiriciyi kullanın. Maçların süresi sadece iki dakika. Bu, nerede olursanız olun Rocket League heyecanını yaşayabileceğiniz anlamına geliyor.

Rocket League Mobile APK özellikleri:

  • Hızlı tempolu, öğrenmesi basit oynanış - 1’e 1 veya 2’ye 2 oyunda karşılaşın. Rocket League Sideswipe’ı kolayca indirip her yerde oynayabilirsiniz. Hiç Rocket League oynamadınız mı? Sorun değil. Sahada öğrenin.
  • Online mücadele - Arkadaşlarınızla özel maçların keyfini çıkarın veya dünyanın her yerinden oyuncularla online rekabetçi maçlar yapın. Rekabetçi sıralamalarda yükselin ve hatta dünya çapında liderlik tablosunu kırın.
  • Rocket pass ve sezonlar - Sadece online maçlar oynayarak Rocket Pass’teki öğelerin kilidini açın. Her sezonda yeni Rocket Pass öğeleri gelir. Rocket League Sideswipe ayrıca rekabetçi sezonlar sunar. Rekabetçi modlarda her sezon yükselin ve sezon sona erdiğinde sıralamanıza göre oyuncu unvanları alın.
  • Kendi arabanızı yapın - Sadece oynayarak arabanız için yeni özelleştirme öğelerinin kilidini açın. Rocket League Mobile, arabalar, tekerlekler, çıkartmalar ve daha fazlası gibi öğelerle binlerce özelleştirme kombinasyonuna sahip. Sahaya çıkar çıkmaz dikkatleri üzerinize çekin.
  • Modlar ve fazlası - Futbolda (arabalı futbolda) 1’e 1 ve 2’ye 2 modlarına ek olarak, Hoops moduna göz atın. Hızlı sohbet çıkartmaları ile takım arkadaşlarınızla ve rakibinizle iletişim kurun. Serbest oyun, internetsiz maçlar ve öğreticilerde becerilerinizi geliştirin.

 