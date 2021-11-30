Rocket League Sideswipe APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 871.00 MB
- Üretici Psyonix Studios
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Rocket League Sideswipe APK, arabalı futbol oyunu. İnternetsiz oynama seçeneğiyle Rocket League Mobile Android telefonlarda.
Rocket League Sideswipe APK, PC’deki en iyi arabalı futbol oyunu Rocket League’in mobil cihazlarda oynanabilir sürümü.
Rocket League mobil platforma mobil cihazlar için yeniden tasarlanmış olarak Rocket League Sideswipe adıyla çıkış yaptı. Araba oyunlarını futbol oyunları ile birleştiren yapımın mobil versiyonu da Psyonix Studio imzalı. Rocket League Mobile APK olarak veya Google Play Store’dan Android telefonlara indirilebiliyor.
Rocket League Sideswipe APK İndir
Rocket League’in yapımcılarından araba futbolu, mobil cihazlar için yeniden tasarlanmış olarak karşınızda. Sezgisel dokunmatik kontrollerle oynayın. Rakibinizin ağına topu sokmak basit ama dikkatli olun! Rakibiniz de gol atmaya çalışacak. Daha hızlı gitmek veya veya havada tuhaf manevralar yaparak rakibinizi şaşırtmak için güçlendiriciyi kullanın. Maçların süresi sadece iki dakika. Bu, nerede olursanız olun Rocket League heyecanını yaşayabileceğiniz anlamına geliyor.
Rocket League Mobile APK özellikleri:
- Hızlı tempolu, öğrenmesi basit oynanış - 1’e 1 veya 2’ye 2 oyunda karşılaşın. Rocket League Sideswipe’ı kolayca indirip her yerde oynayabilirsiniz. Hiç Rocket League oynamadınız mı? Sorun değil. Sahada öğrenin.
- Online mücadele - Arkadaşlarınızla özel maçların keyfini çıkarın veya dünyanın her yerinden oyuncularla online rekabetçi maçlar yapın. Rekabetçi sıralamalarda yükselin ve hatta dünya çapında liderlik tablosunu kırın.
- Rocket pass ve sezonlar - Sadece online maçlar oynayarak Rocket Pass’teki öğelerin kilidini açın. Her sezonda yeni Rocket Pass öğeleri gelir. Rocket League Sideswipe ayrıca rekabetçi sezonlar sunar. Rekabetçi modlarda her sezon yükselin ve sezon sona erdiğinde sıralamanıza göre oyuncu unvanları alın.
- Kendi arabanızı yapın - Sadece oynayarak arabanız için yeni özelleştirme öğelerinin kilidini açın. Rocket League Mobile, arabalar, tekerlekler, çıkartmalar ve daha fazlası gibi öğelerle binlerce özelleştirme kombinasyonuna sahip. Sahaya çıkar çıkmaz dikkatleri üzerinize çekin.
- Modlar ve fazlası - Futbolda (arabalı futbolda) 1’e 1 ve 2’ye 2 modlarına ek olarak, Hoops moduna göz atın. Hızlı sohbet çıkartmaları ile takım arkadaşlarınızla ve rakibinizle iletişim kurun. Serbest oyun, internetsiz maçlar ve öğreticilerde becerilerinizi geliştirin.
Rocket League Sideswipe
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1024.00 MB
- Üretici Psyonix Studios
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Rocket League Mobile bekleyenler için Rocket League Sideswipe iOS'ta! Arabalı futbol oyunu mobil cihazlar için yeniden tasarlandı.
Rocket League Sideswipe iOS cihazlarda ücretsiz oynanabilir arabalı futbol oyunu. PC’de en çok oynanan araba futbol oyunu Rocket League, mobil cihazlar için optimize edilmiş olarak karşımıza çıkıyor.
Araba oyunları ile futbol oyunlarının karışımı süper eğlenceli oynanış sunan Rocket League’in mobil sürümü de efsane grafikler sunuyor. Hem online hem de internetsiz oynanabilen araba futbolu oyunu Rocket League Sideswipe’ı kesinlikle indirmelisiniz. Rocket League Sideswipe iPhone ve iPad cihazlara ücretsiz indirilebilir.
Rocket League Sideswipe iOS İndir
Rocket League Sideswipe, arabalarla futbolda bir dönüm noktası. Topu rakibinizin kalesine sokmak için sürün, zıplayın, hızlanın. Kazanmak için rakibinizden daha fazla gol atın. Orijinal oyununun geliştiricileri tarafından mobil için yeniden tasarlanan Rocket League Sideswipe, sezgisel dokunmatik kontrollerle rahat oynanış sunuyor. Daha önce Rocket League oynamamış olanlar için öğretici bölüm de bulunuyor. Hatta ilk maçınıza çıkmadan arabanızı nasıl kontrol edeceğinizi öğreniyorsunuz.
Rocket League Mobile’da maçlar iki dakika sürüyor. Yani, nerede olursanız olun arabalarla maç heyecanını yaşayabilirsiniz. Hızlı, tempolu öğrenmesi kolay oynanış! 1’e 1 veya 2’ye 2 maçlar yapabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla özel maçlar yapabileceğiniz gibi dünyanın dört yanından oyuncularla çevrimiçi mücadele edebiliyorsunuz. Teke tek ve 2’ye 2 modlara ek olarak Hoops modu bulunuyor. Serbest oyun, çevrimdışı maçlar ve öğreticilerle becerilerinizi geliştirme şansına sahipsiniz.
Arabanız için birçok özelleştirme seçeneği mevcut ve sadece oynayarak kilitlerini açabiliyorsunuz. Arabalar, tekerlekler, çıkartmalar ve fazlası gibi öğelerle binlerce özelleştirme kombinasyonu bulunuyor.