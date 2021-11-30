Rocket League Sideswipe APK

Rocket League Mobile bekleyenler için Rocket League Sideswipe iOS'ta! Arabalı futbol oyunu mobil cihazlar için yeniden tasarlandı.

Erkan Calp - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Rocket League Sideswipe iOS cihazlarda ücretsiz oynanabilir arabalı futbol oyunu. PC’de en çok oynanan araba futbol oyunu Rocket League, mobil cihazlar için optimize edilmiş olarak karşımıza çıkıyor.

Araba oyunları ile futbol oyunlarının karışımı süper eğlenceli oynanış sunan Rocket League’in mobil sürümü de efsane grafikler sunuyor. Hem online hem de internetsiz oynanabilen araba futbolu oyunu Rocket League Sideswipe’ı kesinlikle indirmelisiniz. Rocket League Sideswipe iPhone ve iPad cihazlara ücretsiz indirilebilir.

Rocket League Sideswipe iOS İndir

Rocket League Sideswipe, arabalarla futbolda bir dönüm noktası. Topu rakibinizin kalesine sokmak için sürün, zıplayın, hızlanın. Kazanmak için rakibinizden daha fazla gol atın. Orijinal oyununun geliştiricileri tarafından mobil için yeniden tasarlanan Rocket League Sideswipe, sezgisel dokunmatik kontrollerle rahat oynanış sunuyor. Daha önce Rocket League oynamamış olanlar için öğretici bölüm de bulunuyor. Hatta ilk maçınıza çıkmadan arabanızı nasıl kontrol edeceğinizi öğreniyorsunuz.

Rocket League Mobile’da maçlar iki dakika sürüyor. Yani, nerede olursanız olun arabalarla maç heyecanını yaşayabilirsiniz. Hızlı, tempolu öğrenmesi kolay oynanış! 1’e 1 veya 2’ye 2 maçlar yapabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla özel maçlar yapabileceğiniz gibi dünyanın dört yanından oyuncularla çevrimiçi mücadele edebiliyorsunuz. Teke tek ve 2’ye 2 modlara ek olarak Hoops modu bulunuyor. Serbest oyun, çevrimdışı maçlar ve öğreticilerle becerilerinizi geliştirme şansına sahipsiniz.

Arabanız için birçok özelleştirme seçeneği mevcut ve sadece oynayarak kilitlerini açabiliyorsunuz. Arabalar, tekerlekler, çıkartmalar ve fazlası gibi öğelerle binlerce özelleştirme kombinasyonu bulunuyor.