Rockstar Games Değişikliğe Gidiyor: GTA 6 Daha Erken Çıkabilir!

İlk fragmanı çıktığı andan itibaren dünyasının merakla beklemeye başladığı GTA 6'nın çıkış tarihi için beklemeye devam ediliyor. Gelen son bilgilere göre Rockstar Games, oyunun geliştirme sürecinde farklı bir yol izlemeye başlıyor.

Çalışanlar Ofise Dönüyor

2019'da pandemi ile birlikte dünyanın pek çok yerinde, sağlık önlemi olarak hibrit ve uzaktan çalışma sistemine geçiş yapıldı. Rockstar Games'te de çalışanların büyük bir çoğunluğu uzaktan çalışma sistemiyle işlerine devam ediyordu.

Yeni çıkan haberlere göre de Rockstar Games Yayıncılık Başkanı Jenn Kolbe, çarşamba günü tüm çalışanlara bir mail gönderdi. Mailde Nisan ayından itibaren artık ofisten çalışma düzenine geri dönüş yapılacağı yazıyordu.

Yüz yüze çalışma sisteminin daha faydalı olduğunun altını çizen Jenn Kolbe, bu kararıyla birlikte hem güvenliği hem de üretkinliği artırmayı hedeflediklerini belirtiyor. Şirketin ofisten çalışmaya dönmesiyle birlikte GTA 6'nın geliştirme sürecinin de olumlu yönde etkilenmesi bekleniyor.