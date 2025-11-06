Rockstar Games'te Büyük Kriz! GTA 6'yı Etkileyecek mi?

Rockstar Games, geçtiğimiz günlerde otuza yakın çalışanını işten çıkardı. İşten çıkarılan çalışanlar, sendika kurmak istediği için Rockstar Games'ten böyle bir karşılık geldiğini iddia ederken şirket ise çok farklı bir gerekçe söyledi. Red Dead Redemption ve Grand Theft Auto serilerinin arkasındaki isim, sızıntıları işaret etti.

Rockstar Games, Eski Çalışanları Bilgi Sızdırmakla Suçladı

Rockstar Games, işten çıkardığı yaklaşık otuz çalışanını işten çıkardığı ile ilgili iddiaları yalanladı. GTA oyunlarının geliştiricisi, işten çıkarmalarının nedeninin gizli bilgilerin sızdırılması olduğunu belirtti. İddiaya göre eski çalışanlar, Rockstar dışındaki çalışanlarla bir forumda şirketin sırlarını paylaştı. Bu durum da otuzdan fazla kişinin işini kaybetmesi ile sonuçlandı.

Şirketin sözcüsü, geçen hafta şirket politikalarını ihlal ederek gizli bilgileri kamuya açık bir platformda dağıttıkları tespit edilen az sayıda kişiye karşı işlem başlatıldığını ve bunun hiç kimsenin sendika kurması ya da sendika faaliyetinde bulunması ile bir alakası olmadığını söyledi.

Büyük Britanya Bağımsız İşçi Sendikası (Independent Workers Union of Great Britain) Başkanı Alex Marshall, Rockstar'ın çalışanların daha adil bir iş yeri ve haklarını aramasından korktuğunu ileri sürdü. Bununla birlikte şirket yönetiminin GTA 6'daki gecikmeleri umursamadığını, bunun yerine sendika üyeliklerinin önüne geçmeye odaklandığını iddia etti.

Sendika, TikTok üzerinden paylaştığı bir videoda Rockstar Games'in sendika dolayısıyla işten çıkarılan çalışanlar hakkında bir video paylaştı. Bu videoda Rockstar'ın kırmızı çizgiyi aştığını, sendikaya üye olan tüm çalışanların işten çıkarıldığını ve bununla çalışanların susturulmak istendiği öne sürüldü. Daha sonra yine bir videoda paylaştı ve bu videoda tarih vererek Take-Two'nun Londra'daki ofisinin önünde toplanmaya davet etti.

Her iki tarafın da kendini haklı gösteren bir iddiası bulunuyor ancak hangi tarafın haklı olduğuna kanaat getirmeden önce durumu hukuki çerçevede ele almakta fayda var. Öte yandan bu kriz eğer katlanarak büyümeye devam eder ve diğer çalışanlar da olaya dahil olursa Grand Theft Auto 6'nın çıkışının ertelenmesi gibi konular gündeme gelebilir. Neler olacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.