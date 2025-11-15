Rockstar Games'te Kriz Büyüyor: Geliştiriciler de Protestoya Katıldılar

Rockstar Games bünyesindeki işten çıkartma krizi büyüyor. Son gelen haberlere göre sadece işten çıkartılanlar ve IWGB değil, şirket çalışanları da protestoya katıldılar ve yöneticilerden işten çıkartılan meslektaşlarının geri alınmasını talep ediyorlar.

GTA 6 Geliştiricileri de İşten Çıkartma Eylemine Karşı Ayaktalar

Hatırlayacağınız üzere Kasım ayının başlarında otuz kadar çalışanın işine son verilmişti. İlk etapda bunun sendika kurmaya yönelik bir bir eyleme karşı atılmış bir adım olduğu iddia edilse de, daha sonradan Rockstar Games tarafından yapılan açıklama ile söz konusu işten çıkartmaların şirket içi sırların herkese açık bir Discord grubu üzerinden paylaşılması dolayısı ile gerçekleştirildiği söylenmişti.

Ancak IWGB (Büyük Britanya Bağımsız İşçiler Birliği), Rockstar Games şirketini sektörde görülmemiş bir sendika karşıtı hamle yapmakla suçlamıştı. Sonrasında da Take-Two Interactive Londra ofisinin önünde gerçekleştirilen protestolara destek veren sendika başkanı Alex Marshall, yayınlanan bildiride mümkün olan her türlü yasal haklarını kullanacağını da ifade etmişti. Dahası ise, Discord sunucuları gibi özel alanların korumarı olduğundan ve şirketin sözleşmeli hükümlerinin Birleşik Krallık yasalarını hükümsüz kılamayacağını iyi anlamasının gerektiğini de sözlerine eklemişti.

Yaşanan bu gerilimin ardından şimdi de aralarında Rockstar Games North geliştiricilerinin de bulunduğu iki yüz yirmi çalışan, yönetime yazdıkları mektup ile işten çıkartılan meslektaşlarının geri alınmasını talep ettiler.

Sendika temsilcilerinden Fred Carter trafından söylenene göre şirket, İngiltere genelindeki vergi teşviklerinden milyonlarca Sterlin kazanım sağlıyor. Ne var ki aynı zamanda da çalışanların haklarının görmezden gelindiğini de belirtiyor. Arkadaşlarının kendilerini yalnız bırakmadığını söyleyen işten çıkartılan bir çalışan, kendilerini korkutmayı başaramadıklarını da sözlerine ekledi.

Görünüşe göre Rockstar Games geri adım atmadığı sürece, gerilim daha da artacak. Çünkü IWGB, Salı günü Holyrood binası (Edinburgh) önünde bir başka protestoya daha hazırlandığını açıkladı. Şimdilik GTA 6 geliştiricisinden başka bir açıklama gelmiş değil. Haliyle bu krizin nasıl aşılacağı da büyük bir merak konusu oldu.