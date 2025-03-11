Ubisoft Oyunlarında Dev İndirim! Efsane Oyunları Ucuza Alabilirsiniz

Ubisoft oyunları için yeni kampanya başlatıldı. "Ubisoft Yayımcı İndirimi" olarak isimlendirilen kampanya kapsamında oyunlar yüzde 85'e varan indirime girdi. İndirime giren oyunlar arasında Assassin's Creed Origins, Far Cry 5 ve daha pek çok yapım bulunuyor.

Xbox mağazasındaki "Ubisoft Yayımcı İndirimi" kampanyası 20 Mart 2025 tarihinde sona erecek. yüzde 85 oranında indirime giren Assassin's Creed Origins 600 TL'den 90 TL'ye düştü. Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Deluxe Edition Paketi ise 802 TL'den 120,30 TL'ye düştü.

Assassin’s Creed Mirage ve Assassin's Creed Valhalla Paketi yüzde 67 indirim ile birlikte 1.300 TL'den 429 TL'ye düştü. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint yüzde 85 indirim ile 600 TL'den 90 TL'ye düştü.

Assassin’s Creed Valhalla + Watch Dogs: Legion Paketi yüzde 80 oranında indirim ile 1.150 TL'den 230 TL'ye düştü. Yüzde 85 oranında indirime giren Fra Cry 5 600 TL'den 90 TL'ye düştü. Far Cry 6 ise yüzde 75 indirim ile 600 TL'den 150 TL'ye düştü.

Xbox Mağazasında İndirime Giren Ubisoft Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Assassin's Creed Origins 600 TL 90 TL %85 Assassin's Creed Odyssey 600 TL 120 TL %80 Assassin’s Creed Mirage 900 TL 360 TL %60 Assassin's Creed Valhalla 600 TL 150 TL %75 Assassin's Creed III Remastered 235 TL 58,75 TL %75 Assassin’s Creed Valhalla + Watch Dogs: Legion Paketi 1.150 TL 230 TL %80 Assassin's Creed Mythology Paketi (Valhalla, Odyssey ve Origins) 1600 TL 320 TL %80 Assassin's Creed Valhalla + Immortals Fenyx Rising Bundle 2.500 TL 625 TL %75 Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Deluxe Edition Paketi 802 TL 120,30 TL %85 Far Cry 5 700 TL 105 TL %85 Far Cry 3 Blood Dragon 27,50 TL 8,25 TL %70 FAR CRY ANTHOLOGY BUNDLE (Far Cry 3, Far Cry 4, Far Cry 5 ve Far Cry 6) 1.600 TL 400 TL %75 For Honor 525 TL 78,75 TL %85 Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint 600 TL 90 TL %85 Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands 270 TL 54 TL %80 The Crew Motorfest Deluxe Edition 1.600 TL 480 TL %70 Avatar: Frontiers of Pandora Eksiksiz Sürüm 2.200 TL 726 TL %67 Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition 525 TL 105 TL %80 Anno 1800 450 TL 135 TL %70 Star Wars Outlaws Ultimate Edition 4.900 TL 2.450 TL %50

Xbox mağazasında başlatılan kampanya sürecinde hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.