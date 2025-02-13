GTA 6 Bekleyişimiz Yakında Sona Erebilir: Rockstar'dan Yeni Discord Kanalı!

Dünyanın en popüler oyun stüdyolarından Rockstar, şu aralar tüm dünyanın merakla beklediği GTA 6 yapımı için kolları sıvamış durumda. 2023 yılından pek çok kişinin dört gözle beklediği oyun için artık sona yaklaşıyor olabiliriz. Zira Rockstar, kısa bir süre önce GTA 6'nın pazarlamanmasına yönelik önemli bir çalışmaya imza attı.

Şirket kısa bir süre önce henüz piyasaya sürülmeden bile büyük bir ün kazanan GTA 6 için resmi bir Discord kanalı açtı. Geçtiğimiz hafta GTA 6'nın çıkış tarihi ile ilgili açıklamalarda bulunan firma, bu hamlesiyle oyun için süren uzun bekleyişin yavaş yavaş sonlanacağını işaret ediyor.

Yeni Discord Kanalı, Oyunun Yakında Çıkış Yapacağına Dair Bir İşaret Olabilir

Rockstar tarafından açılan yeni Discord sunucusu, şirketin 2023'te yayınladığı fragmandan bu yana GTA 6 için imza attığı tek pazarlama çalışması olması nedeniyle dikkat çekiyor. Her ne kadar bizler şu anda Discord'a giremiyor olsak da oyunseverler bu kanal üzerinden GTA 6 ile ilgili sohbet edebilir ve Rockstar'dan gelecek resmi bilgilere anında erişebilir.

Oyun stüdyosunun çatı şirketi olarak bilinen Take-Two, GTA 6'nın ne zaman çıkış yapacağı sorusuna geçtiğimiz haftalarda yanıt verdi. Şirket, belirlenen tarihlerin ertelenebilme olasılığını göze alarak net bir zaman belirtmese de oyunun bu yılın sonhabar aylarında piyasaya sürüleceğini işaret etti.

Öte yandan yeni Discord kanalı hakkında Rockstar cephesinden herhangi bir resmi açıklama henüz gelmedi. Firmanın konu hakkında yakında bir duyuru yapmasını bekliyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

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