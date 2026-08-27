Apple'dan 3 Yeni iPhone Geliyor! Tanıtım Tarihi Açıklandı

Yeni iPhone modellerine dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra'nın tanıtım tarihi açıklandı. Duyuruya göre Apple'ın yeni telefonları çok yakında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak.

iPhone 18 Pro Serisi ve iPhone Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan iPhone 17 serisinde tüm modeller aynı gün tanıtılmıştı ancak iPhone 18 serisinde durum farklı olacak. Apple, 9 Eylül 2026 tarihinde yeni bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra tanıtılacak. Yani Pro serisi ile standart sürüm aynı gün duyurulmayacak. iPhone 18'in 2027 yılının ilk çeyreğinde yani ocak, şubat veya mart ayında tanıtılması bekleniyor.

iPhone 18 Pro Serisi ve iPhone Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de iPhone 17 serisi, iPhone 17e, iPhone Air ve iPhone 16 serisi dahil olmak üzere Apple'ın telefonları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro ve iPhone Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Söz konusu iPhone modellerinin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

iPhone 18 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone 17 Pro Max'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü 132 bin 999 TL'ye satılıyor. iPhone 18 Pro Max'in önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 135 bin TL civarı bir fiyat ile satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

iPhone 18 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone 17 Pro'nun 256 GB depolama alanına sahip sürümü 119 bin 999 TL'ye satılıyor. iPhone 18 Pro, önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacak. Buna göre yeni telefon 125 bin TL civarı bir fiyat ile satılabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satılabilir.

iPhone Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Ultra'nın 2000 dolar ile 2500 dolar arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu güncel kur ile birlikte 96 bin 267 TL ile 120 bin 334 TL arasında bir tutara denk geliyor. Uzun süredir merakla beklenen iPhone Ultra, Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 196 bin TL ile 245 bin TL arasında olabilir.

Apple'ın Türkiye'de yerel fiyatlandırma yapabileceğini belirtelim. Yani telefon daha uygun bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı katlanabilir telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

iPhone 18 Pro Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 3000 nit civarı

3000 nit civarı İşlemci: A20 Pro

A20 Pro RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Batarya: 5.567 mAh

Apple'ın yeni telefonu gücünü A20 Pro işlemcisinden alacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı. Bu nedenden dolayı oyun performansı henüz belli değil. iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'te A19 Pro tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, Resident Evil Village'i ortalama 58 FPS, Genshin Impact ve PUBG Mobile'ı ise ortalama 120 FPS'te çalıştırıyor.

A19 Pro'nun oyun testleri göz önünde bulundurulduğunda A20 Pro işlemcisine sahip telefonlarda en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma vey takılam gibi bir sorun olmadan oynanabilecektir. Telefonlarda ayrıca oyun oynamanın yanı sıra video düzenleme gibi ağır işler de rahatça yapılabilecektir.

iPhone 18 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç civarı

6,3 inç civarı Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 3000 nit civarı

3000 nit civarı İşlemci: A20 Pro

A20 Pro RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

iPhone Ultra'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ana Ekran: 7,8 inç

7,8 inç İkinci Ekran: 5,5 inç

5,5 inç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: A20 Pro

A20 Pro RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB İşletim Sistemi: iOS 27

Editörün Yorumu

Bu etkinlik duyurusunun akıllı telefon pazarında Apple adına önemli bir strateji değişikliğine ve dönüm noktasına işaret ettiğini söylemek mümkün. Özellikle standart iPhone 18'in Pro serisi ile birlikte duyurulmayacak olması büyük bir sürpriz. Önceki yıllarda serinin tüm modellerini aynı gün tanıtan Apple bu kez ezber bozacak. Yine de 9 Eylül'deki etkinlikte beni en çok heyecanlandıran ürün, şirketin ilk katlanabilir telefonu iPhone Ultra.