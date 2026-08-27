ARK ve Minecraft Karışımı Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz!

Steam'de artık hemen hemen her hafta ya tamamen ücretsiz ya da geçici bir süreliğine oynaması ücretsiz oyunlar sunuluyor. Bu seferki ikinci kategoriye giriyor. PixARK, sadece belirli bir süreliğine bedava olarak erişilebilir hâle gelir. Bu oyun hem Minecraft hem ARK sevenlere hitap ediyor.

PixARK Ne Zamana Kadar Ücretsiz Oldu?

PixARK, Steam'de 31 Ağustos 2026 saat 20.00'ye kadar oynaması ücretsiz hâle geldi. Oyun şu andan itibaren tüm oyuncuların erişimine açık durumda. Oynamak için tek şart, bir Steam hesabınızın olması. Tabii, bir de Windows işletim sistemine sahip bilgisayara sahip olunması gerektiğini unutmamak gerek.

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Oyun normalde 10.49 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da güncel kurla yaklaşık 505 TL'ye denk geliyor. Eğer bu oyunu uzun zamandır denemek istiyor ama boşuna para harcamış olma riskine girmek istemiyorsanız kesinlikle değerlendirebilirsiniz. Banka ya da kredi kartı bilgilerini girmenize gerek olmadığının da altını çizelim.

PixARK Nasıl Ücretsiz Oynanır?

Windows PC'de Steam'in masaüstü istemcisini yükleyin.

Mağaza sayfasına gidin.

Arama kısmına "PixARK" yazın.

Eşleşmenin ardından oyunun üzerine basarak sayfasına gidin.

"Oyunu Oyna" butonuna basın.

Burada dikkat edilmesi gereken tek nokta, bu adımları Windows PC üzerinden gerçekleştirmek. Steam'in mobil uygulaması üzerinden oyunu kütüphanenize eklemeye çalışırsanız büyük bir hayal kırıklığı ile karşılaşırsınız. Oyunun ücretsiz olduğunu görürsünüz ama bu, size onu kütüphaneye ekleyebileceğiniz anlamına gelmez. Öyle ki bu yapım sadece kısa süreliğine oynaması ücretsiz hâle gelmiş durumda. Ne yazık ki kalıcı olarak sahip olunamıyor.

PixARK Türkçe Dil Desteğine Sahip mi?

Evet, PixARK Türkçe arayüz ve altyazı desteği sunuyor. Bununla birlikte toplam 13 dil için daha desteğe sahip. Bunların arasında ise Japonca, Almanca, Korece, İngilizce, İsveççe, Rusça, Geleneksel Çince, Lehçe, Fransızca, Portekizce, Basitleştirilmiş Çince, Kastilya İspanyolcası bulunuyor.

PixARK Nasıl Bir Oyun?

PixARK, Minecraft ile ARK: Survival Evolved karışımı bir yapım. İki oyunun temel özelliklerini birleştiriyor. Minecraft'taki blok tabanlı inşa sistemi ile ARK'ın yaratık evcilleştirme ve hayatta kalma mekaniklerini alarak ortaya bambaşka bir oyun çıkarıyor. Sadece bir şeyler inşa etmeye değil, tehlikeli dünyada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

Oyunda sizi dinozorlar ve sihirli yaratıklar başta olmak üzere birçok unsur bekliyor. 100'ü aşkın yaratığı evcilleştirebiliyor, eğitebiliyor ve onlara binebiliyorsunuz. Güçlü bir T-Rex ile savaşabileceğiniz gibi, dilerseniz bir ejderhaya binerek yolculuk yapabiliyorsunuz. Oyunun dünyası tıpkı Minecraft gibi rastgele oluşturuluyor. Bu sayede oyun da çeşitlilik açısından epey zengin deneyim sunuyor.

En iyi yanlarından biri de size hem tek başınıza hem arkadaşlarınızla oynama imkânı sunması. İsterseniz tek başınıza hayatta kalma mücadelesi verebilirsiniz. Bunun yerine arkadaşlarınızla kabile kurup birlikte hayatta kalmaya da çalışabilirsiniz. Sizi tamamen özgür bırakan bir yapısı var. Büyük kaleler inşa edebilir, mağaralar keşfedebilir, yeni kaynaklar toplayabilirsiniz.

PixARK'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10 (64-bit)

Windows 7 / 8.1 / 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-2400 / AMD FX-8320 ya da daha iyisi

Intel Core i5-2400 / AMD FX-8320 ya da daha iyisi RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7870 2GB ya da daha iyisi

NVIDIA GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7870 2GB ya da daha iyisi DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse Minecraft'ı hiç sevemedim. Evet, bir dönem oynadım ama bir noktadan sonra insan kesinlikle sıkılıyor. Açıkçası PixARK'a da başta Minecraft'a benzediği için biraz mesafeliydim. Ama ARK mekaniklerini de içermesi sebebiyle bir şans vermek istedim. Açıkçası bu, geliştiricinin yaptığı iyi işlerden biri olabilir. Oyunu oynarken kesinlikle sıkılmıyorsunuz. Ben hazır ücretsiz olmuşken bir denemenizi öneririm.