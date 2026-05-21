El Fenerli Akıllı Saat Tanıtıldı! 15 Gün Pil Ömrü Sunuyor

Rogbid GeoX2'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Bununla birlikte akıllı saatin bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazandı. GeoX1'in yeni modeli olarak kullanıcıların beğenisine sunulan cihaz, el feneri ile birlikte geliyor. Ayrıca bu modelin ideal bir pil ömrü de bulunuyor. Öte yandan fiyat etiketi de erişilebilir seviyede tutuluyor.

Rogbid GeoX2'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1,43 inç

1,43 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 piksel

466 x 466 piksel Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 3

Corning Gorilla Glass 3 Çevrim Dışı Harita Desteği: Mevcut

Mevcut Suya Dayanıklılık: 5 ATM

5 ATM Sağlık Takibi: Kalp atış hızı, günlük aktivite ve antrenman takibi

Kalp atış hızı, günlük aktivite ve antrenman takibi Depolama: 2 GB

2 GB Batarya Kapasitesi: 500 mAh

500 mAh Pil Ömrü: Günlük kullanımda 15 güne kadar, GPS takibi ile 21 saate kadar

Rogbid GeoX2'nin Ekran Özellikleri Neler?

Rogbid GeoX2, 1,43 inç ekran boyutuna sahip. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 466 x 466 piksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca bu cihazın ekranı Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Ekran teknolojisi sayesinde derin siyahlar ve canlı renkler sunacaktır. Çözünürlüğü sayesinde küçük yazılar da detaylı şekilde görünebilecektir. Ekran koruma teknolojisi sayesinde de gün içinde yaşanabilecek olan küçük çizilme ve darbelere karşı dayanıklılığa sahip olacaktır.

Rogbid GeoX2 Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, 5 ATM suya dayanıklılığa sahip model olarak piyasaya sürüldü. Bu da spor yapanlar için ideal olduğu anlamına gelyor. Çok yoğun antrenmanlar sırasında terleme gibi durumlardan etkinlenmeyecektir. Hatta sığ suda bile kullanılması mümkün. Tabii, sıcak su ile duş alma gibi durumlara karşı yine de dikkatli olmakta fayda var.

Rogbid GeoX2'nin Pil Ömrü Ne Kadar?

Akıllı saat, 500 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Günlük kullanımda 15 güne kadar pil ömrü elde etmemizi mümkün kılıyor. Tabii, GPS özelliği kullanıldığında bu süre 21 saate kadar düşüyor. Elbette ki çoğunlukla akıllı saati yol bulma ve benzeri amaçlarla kullanmıyoruz. O yüzden pil ömrünün genel olarak yeterli olacağını söylemek mümkün. Bu arada bir önceki model Rogbid GeoX1, boşta yani hiç kullanılmadığında 100 saate kadar pil ömrü sağlayan bir model olarak kullanıcıların karşısına çıkmıştı.

Rogbid GeoX2'nin Öne Çıkan Özellikleri Neler?

Cihazın öne çıkan özellikleri arasında el feneri bulunuyor. Özellikle kamp ve benzeri aktivitelerle uğraşanlar, bu özellik sayesinde karanlıkta sorun yaşamadan yürüyebiliyor. Akıllı saat, sağlık tarafında ise kalp atış hızı, günlük aktive ve antrenman takibi özellikleri de sağlıyor.

Rogbid GeoX2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Rogbid GeoX2 için 90 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 4 bin 105 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda ise bu fiyat vergiler ve diğer maliyetlerle beraber 7 bin TL civarında olacaktır. Konuya dair açıklamada bulunulmadığını, farklı fiyatla gelebileceğini de ayrıca not düşelim.

Rogbid GeoX2 Türkiye'de Satılacak mı?

Rogbid'in akıllı saatleri şu an Türkiye'de yaygın olarak satılmıyor. İthalatçı garantili olarak bazı yerlerde belirli modellere ulaşmak mümkün olsa da markanın modellerine kolay erişmek mümkün değil. Markanın ileride daha geniş çaplı strateji benimsemesi hâlinde bu durum değişebilir ancak Rogbid GeoX2'nin doğrudan Türkiye'de satın alınabilmesi mevcut koşullar altında pek de olası görünmüyor.

Editörün Yorumu

Rogbid GeoX2'in özellikle doğa tutkunları ve açık hava aktiviteleri ile içli dışlı olanların beğenisini kazanacak bir model olduğunu düşünüyorum. Pil ömrü, bu tür aktiviteler için oldukça uygun. Ayrıca el feneri gibi özellikler sayesinde karanlıkta bile hareket etmeyi kolaylaştıracaktır. Sağlık ve aktivite takibi özellikleri de onu günlük kullanım için ideal hâle getiriyor. Tüm bunları göz önüne alarak GeoX2'nin geniş bir kitle tarafından ilgi görebileceğini söyleyebilirim.