Yeni Katlanabilir Samsung Telefonlar, Galaxy S26 Serisiyle Yarışıyor
Samsung'un kısa bir süre önce ön siparişe açtığı Galaxy Z Fold 8 serisi, önemli bir başarı elde etti. Ön sipariş hızı ile Galaxy S26 serisine yetişmek üzere.
⚡ Önemli Bilgiler
- Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın ön siparişleri, önceki Galaxy Z Fold 7 serisinin rekorunu geçti.
- Yeni katlanabilir telefon serisinin ön siparişler, Galaxy S26 serisini bile geçme potansiyeli taşıyor. Öyle ki iki seri arasındaki fark oldukça azalmış durumda.
- Galaxy Z Fold 8, 131 bin 999 TL'den başlayan fiyata satılırken Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın başlangıç fiyatı ise 151 bin 999 TL olarak belirlendi.
Samsung'un katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra'ya dünya genelinde yoğun bir talep var. Şirket, şimdiye kadarki en yüksek ön sipariş sayılarından birini görmüş durumda. Şirketin beklentilerinin epey üstüne çıkan ön siparişler, bir önceki modellere göre epey ilgi gördüğünü gösteriyor.
Galaxy Z Fold 8 Serisi Ne Kadar Ön Sipariş Aldı?
Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 7'ye kıyasla 3 kat daha fazla ön sipariş aldı. Yeni serinin toplam ön siparişleri, geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 serisinin rekorunu bile geçti. Hatta ön sipariş hızına bakılırsa amiral gemisi serisi Galaxy S26'yı bile geçmesi yakın.
Galaxy Z Fold 8 Serisi Neden Bu Kadar İlgi Gördü?
Galaxy Z Fold 8 serisinin ön sipariş konusunda önceki nesle göre yakaladığı bu artışın arkasındaki kilit faktörün tasarım olduğu söylenebilir. Cihazın çok daha kullanışlı bir tasarımı var. Ayrıca yeni eklenen özellikler de kullanıcıların beğenisini kazanmış durumda.
Özellikle Galaxy Z Fold 8 Ultra, seriye olan ilginin bu denli yüksek olmasının temel sebeplerden biri. Bu modelde daha büyük batarya, daha yüksek şarj hızı ve daha iyi kameralar yer alıyor. Teknik özellik tarafındaki bu önemli iyileştirmeler, değişikliğin sadece görünümden ibaret olmadığını gösterdi.
Galaxy Z Fold 8 Serisi, Galaxy S26 Serisini Geçebilir mi?
Galaxy Z Fold 8 serisinin ön siparişlerinin Samsung'un amiral gemisi serisi Galaxy S26'ya oldukça yaklaşmış durumda. Ama yeni modelin böylesine büyük bir satış başarısı elde etmesi için ön sipariş miktarı tek başına yeterli değil. Şu an olduğundan daha fazla tüketici tarafından tercih edilip edilmeyeceğini ancak ilerleyen dönemde göreceğiz.
Galaxy Z Fold 8 Hangi Özelliklere Sahip?
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
- Ana Ekran: 7,6 inç, QHD+, 120Hz yenileme hızı, Dynamic AMOLED 2X
- İkinci Ekran: 5,5 inç, QHD+, 120Hz yenileme hızı, Dynamic AMOLED 2X
- Kalınlık: Açık hâli 4.5 mm, katlanmış hâli 9,7 mm
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Ana Kamera: 50 MP (f/1.8)
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/1.9)
- Ön Kamera: Kapak 10 MP (f/2.2), iç ekran 10 MP (f/2.2)
- Batarya Kapasitesi: 4.800 mAh
- Hızlı Şarj Desteği: 45W
- Ağırlık: 201 gram
Samsung Galaxy Z Fold 8'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar?
- 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 131.999 TL
- 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 143.999 TL
- 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 167.999 TL
Galaxy Z Fold 8 Ultra Hangi Özelliklere Sahip?
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
- Birinci Ekran Boyutu: 8.0 inç
- Birinci Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Birinci Ekran Çözünürlüğü: QXGA+
- Birinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İkinci Ekran Boyutu: 6.5 inç
- İkinci Ekran Çözünürlüğü: FHD+
- İkinci Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 45W kablolu / 20W kablosuz
- Ana Kamera: 200 MP (f/1.7) geniş (optik kalite 2x)
- Telefoto Kamera: 10 MP (f/2.4) telefoto (3x)
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/1.9) ultra geniş açılı
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Boyut: 143.2 mm x 158.4 mm x 4.1 mm (Açık) / 72.8 mm x 158.4 mm x 8.9 mm (Katlanmış)
- Ağırlık: 215 gram
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?
- 12 GB RAM + 256 GB depolama: 151 bin 999 TL
- 12 GB RAM + 512 GB depolama: 163 bin 999 TL
- 16 GB RAM + 1 TB depolama: 187 bin 999 TL
Performans Canavarı Xiaomi 18 Pro Max, Türkiye'ye Gelebilir
Xiaomi 18 Pro Max, cihazın Türkiye'de de satılabileceğini gösteren bir sertifika aldı. İşte bu sertifikaya dair merak edilen bütün ayrıntılar!
Editörün Yorumu
Samsung, uzun zamandır katlanabilir akıllı telefon pazarına yoğunlaşmış durumda. Şirket, bu tür cihazların artık daha geniş bir kitleye hitap etmesini sağlamanın bir yolunu bulmuş gibi görünüyor. Tabii ki tarihin en büyük satış rekorunun yolda olduğunu söylemek için ön sipariş başlı başına yeterli değil ama bunun önemli bir ipucu olduğunu belirtmek gerek.