OnePlus'tan 165Hz Ekranlı Telefon Geliyor! 8000 mAh Bataryaya Sahip

OnePlus'ın yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Ace 6T olarak isimlendirilmesi beklenen akıllı telefonun özellikleri sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon, dünyanın en güçlü işlemcisine sahip olacak. Akıllı telefon ayrıca dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

OnePlus Ace 6T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Arka Kamera: 50 MP + 8 MP

50 MP + 8 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 8.000mAh

8.000mAh Hızlı Şarj: 100W

100W İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip OnePlus Ace 6T, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde ekran kaydırırken, uygulamalar arasında geçiş yaparken ve hatta oyun oynarken daha akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Telefon gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan OnePlus Ace 6'da ise iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snadpragon 8 Elite işlemcisi mevcut.

Telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği suancak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek yer alacak. 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.

OnePlus Ace 6T'nin arka tarafında 50 megapikse lçözünürlüğünde ana kamear ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera yer alacak. Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile brilikte gelecek telefon ayrıca NFC teknolojisini destekleyecek

Telefon, ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte gelecek. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak. Çift hoparlöre sahip telefonun mor, siyah ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulması bekleniyor. Telefonun ne zaman tanıtılacağı ise henüz belli değil.