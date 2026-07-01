Göz Kırpma Hızında Fotoğraf Çeken Akıllı Gözlük! Anlık Çeviri ve Dahası

Giyilebilir cihaz pazarında öne çıkan isimlerden biri olan Rogbid, en yeni ürününü tanıttı. Bu sefer hedef kitlesinin karşısına akıllı gözlük ile çıkan şirket, özellik yelpazesini epey geniş tutmuş durumda. Bu model için VisionPro ismini tercih etti. Aklınıza Apple'ın ürünü gelebilir ama ondan farklı olarak klasik gözlük tasarımına sahip.

Cihaz, görünümü itibarıyla Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlüklerine daha yakın. Tüketiciler, bu modelde fiyat konusunda daha avantajlı. Öyle ki şu an akıllı gözlük pazarında büyük bir etkisi olan Ray-Ban akıllı gözlüklerin yanında bir hayli bütçe dostu olarak konumlandırılıyor.

Rogbid VisionPro'nun Özellikleri Neler?

Depolama: 4 GB

4 GB Renk: Siyah (Tek renk)

Siyah (Tek renk) Kamera: Sol tarafta 13 MP (Sony IMX386 sensör) kamera (0,6 saniyede yani göz açıp kapayana kadar geçen sürede çekim imkânı ve video için görüntü sabitleme)

Sol tarafta 13 MP (Sony IMX386 sensör) kamera (0,6 saniyede yani göz açıp kapayana kadar geçen sürede çekim imkânı ve video için görüntü sabitleme) Çekim Kontrolleri: Fiziksel düğme ya da "Hey Alice" komutu

Fiziksel düğme ya da "Hey Alice" komutu Çip: NT96562 + JL7018

NT96562 + JL7018 Batarya Kapasitesi: 290 mAh

290 mAh Pil Ömrü: 10 ile 12 saat arası

10 ile 12 saat arası Yapay Zeka Özellikleri: Gerçek zamanlı nesne ve yer işareti tanımlama, yazılar için anında çeviri, yabancı dildeki konuşmalar için anlık çeviri, sesli asistan

Gerçek zamanlı nesne ve yer işareti tanımlama, yazılar için anında çeviri, yabancı dildeki konuşmalar için anlık çeviri, sesli asistan Ses: Çift 13 mm hoparlör (iki tarafta da bir adet)

Çift 13 mm hoparlör (iki tarafta da bir adet) Gürültü Engelleme: Konuşmalar için gürültü azaltma özelliği

Konuşmalar için gürültü azaltma özelliği Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4

Rogbid VisionPro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Rogbid VisionPro'nun sol sapında 13 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX386 sensörlü bir kamera mevcut. Kaçırmak istemeyeceğiniz her anı son derece hızlı şekilde yakalamanızı sağlayacak şekilde tasarlandı. Çekim için bir süre beklemenize gerek yok. Siz göz kırpana kadar çoktan o kareyi ölümsüzleştirmiş oluyor.

Hareket ederken yaşanabilecek bulanıklık ve titreme gibi durumlara karşı da önemli bir avantaja sahip. Kamerada yer alan EIS (Elektronik Görüntü Sabitleme) özelliği sayesinde kıpırdarken bile net videolar elde edebiliyorsunuz. İki farklı şekilde çekim yapabiliyorsunuz. Dilerseniz gözlükteki fiziksel düğmeye basabilirsiniz ama elinizi kullanmak istemiyorsanız "Hey Alice" komutunu vererek asistandan yardım alabiliyorsunuz.

Rogbid VisionPro'nun Akıllı Özellikleri Neler?

Akıllı gözlüğü öne çıkaran yönlerinden biri, yapay zeka destekli özelliklerle donatılmış olması. Sokakta yürürken gördüğünüz ilginç bir nesneye bakarken asistan size onunla ilgili bilgi sağlıyor. Diyelim ki yurt dışı seyahatinde hiç dilini bilmediğiniz bir yerdesiniz. Bir restoranda oturup menüye bakıyorsunuz. Yazıları hiç anlamıyorsunuz.

VisionPro, bu tür durumlarda da devreye giriyor. Sayfadaki yazıları gerçek zamanlı olarak çevirerek sizi büyük dertten kurtarıyor. Cihazın sunduğu çeviri özelliği sadece yabancı dildeki yazıları anlamanızı sağlamakla kalmıyor. Yabancı biriyle konuşurken konuşmaları sizin için çeviriyor. Yani bu akıllı gözlük sadece çekim yapmakla sınırlı kalmıyor, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz pek çok zorluk karşısında yardımınıza koşuyor.

Rogbid VisionPro, Sesli Görüşme İçin Neler Sunuyor?

Bu cihaz, sesli görüşmeleri de oldukça keyifli hâle getiriyor. Gözlüğün üzerinde yer alan gürültü azaltma özellikli mikrofon sayesinde arka plandaki gürültü bastırılıp sizin sesiniz öne çıkarılıyor. Böylece karşı tarafa sesiniz gürültü azaltma olmayan cihazlara göre daha anlaşılır bir şekilde gidiyor.

Rogbid VisionPro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Rogbid VisionPro için 119.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Güncel kurla 5 bin 599 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satılması durumunda fiyatı vergiler ve ek maliyetlerle beraber 17 bin TL'ye satılabilir. Konuya ilişkin resmî açıklama olmadığını, farklı bir fiyatla satılmasının da mümkün olduğunun altını çizelim.

Rogbid VisionPro Türkiye'de Satılacak mı?

Rogbid, ne yazık ki Samsung gibi teknoloji devlerinin aksine Türkiye'de aktif olarak faaliyet yürütmüyor. Geçmişte bazı ürünleri sınırlı sayıda da olsa ithalatçılar aracılığıyla Türkiye'ye getirildi ama bu tür cihazları pek ithal edilmiyor. Muhtemelen bunu almak için en iyi yol, yurt dışından getirmek olacak.

Editörün Yorumu

Rogbid VisionPro'nun sahip olduğu özelliklerin günlük hayatı oldukça kolaylaştıracağını düşünüyorum. Kamerası, yapay zeka destekli özellikleri, gürültü azaltma ve çok daha fazlası ile geniş bir kullanıcı kitlesinin beğenisini kazanacaktır. Birçok rakibinin yanında uygun fiyatlı kalmasının da satışlara olumlu bir katkısı olacaktır.