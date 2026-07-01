En İyi Orta Segment Telefonlar: Zirvede 9020 mAh Bataryalı Telefon Var

AnTuTu tarafından paylaşılan rapor ile birlikte geçtiğimiz ayın en güçlü orta segment telefonları belli oldu. Listenin tamamında MediaTek tarafından üretilen Dimensity işlemciler bulunuyor. Listede iQOO, Honor, OPPO, Xiaomi, Redmi ve ve Realme marka akıllı telefonlar mevcut. Peki, en iyi orta sınıf Android telefon modelleri hangileri?

En Güçlü Orta Sınıf Telefonlar Hangileri?

iQOO Z11, AntuTu tarafından paylaşılan listenin ilk sırasında yer aldı. Bu telefon 2 milyon 308 bin 635 puana ulaştı. İkinci sırada 2 milyon 173 bin 366 puan ile Honor 600 Pro, üçüncü sırada ise 2 milyon 168 bin 740 puan ile Honor Win Turbo konumlandı. Bu modelleri OPPO Reno 16, Reno 15 Pro ve Xiaomi 17T takip etti.

iQOO Z11'de Hangi İşlemci Var?

AnTuTu testinde iQOO Z11'in 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. Telefon gücünü Dimensity 8500 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, MOBA türünün başarılı bir örneği olan Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS, kaliteli grafiklere sahip aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Ayrıca Asphalt Legends ve PUBG Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun da sorunsuz oynanabiliyor.

OPPO Reno 16'da Hangi İşlemci Var?

OPPO Reno 16'da Dimensity 8550 Super işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS, Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor. İşlemcide 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdke ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

OPPO Reno 15 Pro'da Hangi İşlemci Var?

Reno 15 Pro gücünü Dimensity 8450 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci League of Legends: Wild Rift, Asphalt Legends ve PUBG Mobile dahil olmak üzere çoğu oyunu sorunsuz çalıştırabiliyor. İşelmcide 3.25 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.0 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.1 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor.

Redmi Turbo 5'te Hangi İşlemci Var?

AnTuTu testinde Redmi Turbo 5'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. Telefonda Dimensity 8500 Ultra işlemcisi mevcut. Bu işlemci, Genshin Impact'i ortalama 43 FPS'te, PUBG Mobile'ı ise ortalama 91 FPS'te çalıştırıyor. İşlemcide 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.2 GHz hııznda çalışan dört çekirdek mevcut.

Realme Neo 7 SE'de Hangi İşlemci Var?

AnTuTu testinde Realme Neo 7 SE'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü bulunuyor. Telefon gücünü Dimensity 8400 Max işlemcisinden alıyor. Bu işlemci PUBG Mobile'dan Mobile Legends: Bang Bang'a kadar çoğu oyunu sorunsuz çalıştırabiliyor. İşlemcide 3.25 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.0 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.1 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Editörün Yorumu

Orta segment telefonlar arasında MediaTek'in oldukça iddialı olduğunu belirteyim. Listenin son sırasında bulunan telefon bile performans testinde 2 milyon puan almayı başardı. Bu, orta segmentte konumlanan telefonların bile performans konusunda ne kadar iddialı olduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca bu puanlar, birkaç yıl öncesinin amiral gemisi işlemcilerini bile geride bırakabilecek düzeyde.