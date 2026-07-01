Samsung, Türkiye'de 16 bin TL'ye Satılan Telefonda One UI 9'u Test Ediyor!

One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımına neredeyse sona yaklaşan Samsung, diğer taraftan One UI 9 için de çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sürüm şu anda Galaxy S26 serisiyle birlikte beta sürecinde. Şirket buna ek olarak bazı ürünlerini de kendi içerisinde dahili olarak test ediyor. Son olarak bir model için daha testler başladı.

One UI 9 Hangi Samsung Telefonunda Test Ediliyor?

Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini Galaxy A25'te test etmeye başladı. Hatta güvenilir kaynaklar akıllı telefon için hazırlanan A256BXXUCFZF1 numaralı test yazılımını şirketin sunucularında tespit etti. Bunun Galaxy S26 ailesindeki gibi bir beta güncellemesi olmadığını belirtelim. Yani testler şirketin kendi bünyesinde dahili olarak test ediliyor.

Galaxy A25 İçin One UI 9 Beta Yayınlanacak mı?

Beta süreci şu an sadece Galaxy S26 serisiyle sınırlı olduğundan Galaxy A25 için en azından şimdilik bir beta yamasının yayınlanmasını beklemiyoruz. Yukarıda da bahsedildiği üzere yeni sürüm markanın kendi içinde test ediliyor ve cihaz yüksek ihtimalle direkt olarak kararlı sürümü alacak.

Galaxy A25 Kararlı One UI 9 Güncellemesini Ne Zaman Alacak?

Samsung'un geçmiş güncelleme dağıtımlarından da bildiğimiz üzere ilk etapta çok yüksek ihtimalle Galaxy S26 gibi amiral gemisi telefonlar güncellenecek. Ardından S25 ve S24 gibi geçmiş yıllarda piyasaya çıkan üst segment modeller yeni sürüme geçecek. Galaxy A25 gibi orta segment cihazların ise güncellemeyi daha sonra alması söz konusu.

Şu anda şirketin resmi bir açıklaması olmasa da One UI 9 yamasının 22 Temmuz'da piyasaya sürülecek Galaxy Z Fold Ultra, Z Fold 8 ve Z Flip 8 ile birlikte çıkış yapması bekleniyor. Yukarıda bahsettiğimiz detayları dikkate aldığımızda da Galaxy A25'in yüksek ihtimalle eylül civarı güncelleneceğini söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Samsung'un Galaxy A25 için One UI 9 güncellemesini kendi bünyesinde test etmesi bence çok da olumsuz bir gelişme değil. Çoğu kullanıcı beta sürümlerinin yayınlanmasını bekliyor. Ancak bu gibi sürümler kararlı olmadığından size tam anlamıyla iyi bir kullanıcı deneyimi sunamayacaktır. Yani eğer bir geliştirici değilseniz şahsi görüşüm kararlı sürümü beklemeniz.