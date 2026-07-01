PlayStation'da Bir Dönem Kapanıyor! Kutulu Oyun Alan Bunu Beğenmeyecek

Sony, milyonlarca PlayStation kullanıcısını ilgilendiren bir karar aldı. Eğlence devi tarafından atılan bu adım, kutulu oyun döneminin ilerleyen yıllarda neredeyse tamamen sona ermesine sebep olma potansiyeli taşıyor. Bu kararın Grand Theft Auto VI'nın (GTA 6) kutulu versiyona ilişkin aldığı kararın ortaya çıkmasından bir süre sonra duyurulması da dikkat çekmiş durumda.

Kutulu PlayStation Oyunlarına Ne Olacak?

Sony tarafından paylaşılan bilgilere göre Ocak 2028 tarihinden itibaren PlayStation için piyasaya sürülecek olan bütün oyunlar için kutulu versiyon tarihe karışacak. Ama bu tamamen yok olmaları anlamına gelmiyor. Kutulu versiyon yine piyasaya sürülecek ama eskisi gibi içi dolu olmayacak. Bunun yerine perakendecilere sadece dijital formatta sunulacak. Yani kutudan kod çıkacak ve bunu kullanarak oyuna dijital olarak sahip olacağız.

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