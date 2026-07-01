PlayStation'da Bir Dönem Kapanıyor! Kutulu Oyun Alan Bunu Beğenmeyecek

Sony, PlayStation'da kutulu oyun dönemini kapatacak bir karar aldı. Tamamen yok olmayacaklar ama satın alınmalarının temel sebebi ortadan kalkacak.

Arda Özünaldım
Arda Özünaldım
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⚡ Önemli Bilgiler

  • Sony, PlayStation'da kutulu oyun döneminin sona ermesine sebep olacak bir kararı duyurdu.
  • Alınan karara göre Ocak 2028'den itibaren PlayStation için piyasaya sürülecek oyunların kutulu sürümünün içi boş olacak.
  • Oyuncular, bu kutulu sürümlerin içinden çıkacak olan kod ile oyunu dijital olarak alıp oynamaya başlayabilecek.

Sony, milyonlarca PlayStation kullanıcısını ilgilendiren bir karar aldı. Eğlence devi tarafından atılan bu adım, kutulu oyun döneminin ilerleyen yıllarda neredeyse tamamen sona ermesine sebep olma potansiyeli taşıyor. Bu kararın Grand Theft Auto VI'nın (GTA 6) kutulu versiyona ilişkin aldığı kararın ortaya çıkmasından bir süre sonra duyurulması da dikkat çekmiş durumda.

Kutulu PlayStation Oyunlarına Ne Olacak?

Sony tarafından paylaşılan bilgilere göre Ocak 2028 tarihinden itibaren PlayStation için piyasaya sürülecek olan bütün oyunlar için kutulu versiyon tarihe karışacak. Ama bu tamamen yok olmaları anlamına gelmiyor. Kutulu versiyon yine piyasaya sürülecek ama eskisi gibi içi dolu olmayacak. Bunun yerine perakendecilere sadece dijital formatta sunulacak. Yani kutudan kod çıkacak ve bunu kullanarak oyuna dijital olarak sahip olacağız.

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Arda Özünaldım

Haber Editörü

Teknoloji tutkunu ve deneyimlerini paylaşmaktan keyif alan bir editör. Gazetecilik alanındaki lisans eğitimini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde tamamladı. Tamindir bünyesinde; akıllı telefon, yazılım güncellemeleri, oyun ve yapay zeka haberleri yazıyor. Karmaşık teknolojik konuları, okuyuculara hız, anlaşılırlık ve basitlik önceliğiyle aktarmayı hedefliyor.

Kaynak: https://blog.playstation.com/2026/07/01/physical-disc-production-ending-in-january-2028-for-new-games-releasing-on-playstation-consoles/

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