Çift Kameralı Akıllı Saat Tanıtıldı! AMOLED Ekrana Sahip

Rogbid, Z10 isimli yeni bir akıllı saat tanıttı. Bununla beraber akıllı saatin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan akıllı saat çift kamera, kapsamlı sağlık takip özellikleri ve 4G bağlantı desteğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Rogbid Z10 Özellikleri

Ekran Boyutu: 1,8 inç

1,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 368 x 448 piksel

368 x 448 piksel Ekran Parlaklığı: 1000 nit

1000 nit Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz Kamera: 5 MP + 8 MP

5 MP + 8 MP RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB Batarya Kapasitesi: 960 mAh

960 mAh Pil Ömrü: 4G modunda 2 güne kadar, spor modunda 7-10 gün arası

4G modunda 2 güne kadar, spor modunda 7-10 gün arası Sağlık Özellikleri: Kalp atış hızı takibi, SpO2 (Oksijen Satürasyonu) ölçümü, Kan şekeri ölçüm cihazlarına bağlanabilme

1,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Rogbid Z10, AMOLED ekran üzerinde 368 x 448 piksel çözünürlük, 1000 nit maksimum parlaklık ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Akıllı saatte 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Cihazın yan tarafında ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamear mevcut.

Akıllı saatte özel LDS anten bulunuyor. Bu anten sayesinde GPS ve kablosuz bağlantı daha stabil hâle geliyor. Unisoc SC9832 ve Par2822 olmak üzere iki farklı çipe sahip olan cihazda nano SIM kart desteği mevcut. Bu sayede akıllı saat üzerinden arama yapılabiliyor ve hatta mesaj gönderilebiliyor.

960 mAh batarya kapasitesine sahip olan Rogbid Z10 4G modunda iki güne kadar, spor modunda ise 7-10 gün arası pil ömrü sunuyor. 1,5 saatte şarj olduğu söylenen akıllı saatte ters kablosuz şarj özelliği de bulunuyor. Akıllı saat bu özellik sayesinde diğer cihazları da şarj edebiliyor.

Kalp atış hızını takip etme ve SpO2 ölçümü özelliklerine sahip olan akıllı saat, kan şekeri ölçüm cihazlarına bağlanabiliyor. Bu sayede kullanıcılar, akıllı saat üzerinden gerçek zamanlı uyarılar alabiliyor ve önemli bilgilere kolayca erişebiliyor. 4 GB RAM'e sahip olan cihazda 128 GB depolama alanı mevcut.

Rogbid Z10 Fiyatı

Rogbid'in Kickstarter üzerinden satışa sunulan Z10 isimli akıllı saat modeli için 199 dolar (8.445 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Hem çok şık bir tasarıma hem de gelişmiş özelliklere sahip olan akıllı saatin siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor.