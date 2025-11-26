14 Günlük Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat Tanıtıldı! 100+ Spor Modu Var

Rollme GT5S tanıtıldı. Antrenmanlarda size eşlik edecek akıllı saat, çok sayıda spor modunu destekleyerek bir tür asistana sahip olmanızı sağlıyor. Öte yandan önemli sağlık sorunlarını belirlemeyi kolaylaştıran özellikler de sunuyor. Her tarza uygun renk seçenekleri ile beraber gelen cihaz, şık görünümünden dolayı da pek çok kişinin ilgi odağı olacak gibi görünüyor.

Rollme GT5S Özellikleri

Rollme GT5S, klasik akıllı saatlerden farklı olarak dünyadaki altı farklı (GPS, Galileo, Glonass vb.) uydu sistemini aynı anda kullanabiliyor. Nerede olduğunuzu ve ne kadar yol katettiğinizi gibi detaylar yüksek doğruluk payı ile kaydeder. Bu sayede ormanlık alanda veya hiç bilmediğiniz bir yerde dahi çok rahat bir şekilde yolunuzu bulabiliyorsunuz.

Saat ayrıca gerçek bir pusula gibi çalışıyor. Bulunulan yerin deniz seviyesinden ne kadar yüksek olduğu tespit ediyor. Dağcılık veya yürüyüşle uğraşırken ne kadar tırmandığınızın farkında olabiliyorsunuz. Ayrıca hava basıncını da ölçebiliyor. Basınçtaki ani değişimler genellikle kötü havaya işaret ettiği için muhtemel hava değişiklikleri hakkında önceden bilgi edinebiliyorsunuz.

Cihaz, 1.46 inç ekran büyüklüğüne sahip. LTPS LCD ekran üzerinde 360 x 360 çözünürlük ve 280 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Ayrıca 5ATM su direncine de sahip olan cihaz, 128 MB RAM ve 256 MB dahili depolama alanı ile birlikte geliyor.

Yeni akıllı saat, Bluetooth 5.2 desteği sunuyor. Android 6.0 (ve üstü) ve iOS 11.0 (ve üstü) cihazlarla eşleşebiliyor. 800 mAh batarya kapasitesine sahip olan Rollme GT5S, aktif bir şekilde kullanıldığında 10-14 güne kadar pil ömrü sunuyor. Hiçbir şekilde kullanılmayıp bekletildiğinde ise 75 güne kadar dayanıyor. Şarj işlemi ise yaklaşık 2 saat sürüyor.

Saat, 100'den fazla spor modu ile geliyor. Adım ve kalori takibi gibi özelliklere sahi olan cihaz, kalp atış hızını izleme, kandaki oksijen seviyesini ölçme ve uyku analizi gibi özelliklerle de sağlığınız hakkında fikir edinmenize olanak tanıyor. Ayrıca nefes egzersizi, hareketsizlik uyarısı, kronometre, geri sayım aracı gibi birçok özelliği de içeriyor.

Rollme GT5S Fiyatı

Rollme GT5S için 39.99 dolar (bin 698 TL) fiyat etiketi belirlendi. Yeni akıllı saat, siyah, turuncu ve yeşil renk seçenekleriyle beraber geliyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtımı gerçekleştirilen Rollme Edge için 29.99 dolar (bin 262 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Bu saat de siyah ve beyaz renk seçenekleri ile sunulmuştu.