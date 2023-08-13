ROKETSAN, İlk Yerli ve Milli Sonda Roketinin Atışını Gerçekleştirdi!

ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin yerli ve milli sonda roketi İğneada'dan başarıyla fırlatıldı. Türkiye'nin uzaya erişim çalışmaları kapsamında ileri mühendislik teknolojileriyle geliştirilmiş olan sonda roketi, ilk test atışını tamamlamış oldu.

Uzun zamandır sonda roketi alanında çalışmalar gerçekleştiren ROKETSAN, geçtiğimiz gün sonda roketinin uzay yolculuğunu başlattı. Roketin fırlatılma görüntüleri Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından paylaşıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın X'teki Paylaşımı

Ülkemizin uzaya erişim çalışmaları kapsamında ileri mühendislik teknolojilerimizle geliştirilen sonda roketimiz, İğneada’dan başarıyla fırlatıldı.



Tüm kritik alt sistemleri yerli, milli ve özgün olarak @roketsan tarafından geliştirilen roketimizin başarılı fırlatma testi… pic.twitter.com/HKIWMsh8lu — SSB (@SavunmaSanayii) August 12, 2023

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün Açıklaması

"Başarıyla fırlatmasını gerçekleştirdiğimiz roket teknolojilerimiz sayesinde uzay çalışmalarımız çok büyük bir ivme kazanacak. Düşünen, tasarlayan, geliştiren, üreten ve yöneten ROKETSAN'ımızın tüm çalışanlarına teşekkür ederim. İnsanlığın hakim tepesi uzaya da yüksek teknolojilerimizi daha fazla taşımaya ve şirketlerimizin hedeflerine ulaşmaları için onlara destek olmaya kararlıyız."

ROKETSAN'ın İğneada’da inşa ettiği Sonda Roketi Test Merkezi’nden fırlatılan sonda roketi, Türkiye'nin uzay alanındaki çalışmalarına bir kez daha örnek oldu. Türkiye'nin uzaya erişim çalışmalarının gelecek günlerde daha da artması bekleniyor.

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