Bir Roket Fırlatılışının Uzaydan Nasıl Göründüğünü Merak Etmiş Miydiniz?

NASA astronotu Frank Rubio ve Roscosmos kozmonotları Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin, Dünya'dan üç saatten biraz fazla süren bir yolculuğun ardından Çarşamba günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) güvenli bir şekilde ulaştılar.

Üçlü, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden havalandı ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun fırlatma sırasındaki konumu, Soyuz roketi uzaya giderken istasyon ekibine net bir görüş verdi.

We had a spectacular view of the #Soyuz launch!

Sergey, Dmitry and Frank will come knocking on our door in just a couple of hours… looking forward to welcoming them to their new home! #MissionMinerva pic.twitter.com/b6PP8L6AEl — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) September 21, 2022

Roketin Dünya'dan Uzaya Süzüldüğü Anlar Kaydedildi

Uluslararası Uzay İstasyonu mürettebat üyeleri Bob Hines ve Samantha Cristoforetti, roketin gökyüzüne doğru yükseldiği anlarda bazı görüntüler yakalamayı başardılar. Cristoforetti görevin ilk aşamalarını gösteren bazı görüntüleri şahsi Twitter hesabından paylaştı.

Bu Rubio'nun uzaya ilk yolculuğu ve Prokopyev ve Petelin ile birlikte yörünge karakolunda diğer yedi kişiye katıldı. Önümüzdeki altı ay boyunca bu üçlü bir dizi bilimsel deney üzerinde çalışacak ve belki de birkaç uzay yürüyüşüne katılacak.

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