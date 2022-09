Bir Roket Fırlatılışının Uzaydan Nasıl Göründüğünü Merak Etmiş Miydiniz?

NASA astronotu Frank Rubio ve Roscosmos kozmonotları Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin, Dünya'dan üç saatten biraz fazla süren bir yolculuğun ardından Çarşamba günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) güvenli bir şekilde ulaştılar.

Üçlü, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden havalandı ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun fırlatma sırasındaki konumu, Soyuz roketi uzaya giderken istasyon ekibine net bir görüş verdi.

We had a spectacular view of the #Soyuz launch!

Sergey, Dmitry and Frank will come knocking on our door in just a couple of hours… looking forward to welcoming them to their new home! #MissionMinerva pic.twitter.com/b6PP8L6AEl