Rolex Saate Sahip iPhone 14 Pro Max Satışta: Milyonlarca TL Değerinde!

Rolex saate sahip iPhone 14 Pro Max, fiyatı ile cep yakıyor. Caviar tarafından satışa sunulan cihaz elmaslarla donatılan Rolex marka saatle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Yüksek fiyat etiketine sahip olan telefona dair merak edilen detaylar haberimizde.

Rolex Saate Sahip iPhone 14 Pro Max Fiyatı Ne Kadar?

128 GB depolama alanına sahip sürüm: 134 bin 250 dolar

256 GB depolama alanına sahip sürüm: 134 bin 580 dolar

512 GB depolama alanına sahip sürüm: 135 bin dolar

1 TB depolama alanına sahip sürüm: 135 bin 420 dolar

Lüks ürünler üreticisi Caviar, tasarladığı cihazlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Şirketin özel olarak tasarladığı iPhone 14 Pro Max modeli yüksek fiyat etiketi ile dikkat çekiyor.

Telefonun bu kadar yüksek ücret ile satılmasının nedenini merak ediyor olabilirsiniz. Özel tasarımlı iPhone 14 Pro Max modelinin arka yüzeyinde Rolex Cosmograph Daytona saat yer alıyor. Saatin üzerinde ise 8 adet elmas bulunuyor. Titanyum ile kaplanan ve yalnızca üç adet üretilen iPhone 14 Pro Max modelinde 18 ayar altın da mevcut.

Teknoloji devi Apple, 7 Eylül 2022'de düzenlediği Far Out adlı etkinlik esnasında birçok ürün tanıttı. Tanıtılan ürünler arasında iPhone 14 serisi de bulunuyor. Bu seride iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere dört farklı model mevcut.