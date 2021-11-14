Rollic Oyun Yatırımlarına Devam Ediyor: 3 Stüdyo Satın Aldı!

Rollic oyun sektörüne yatırım yapmaya devam ediyor. İstanbul merkezli şirket, üç yeni stüdyo satın aldığını duyurdu. Geliştirdiği mobil yapımlar ile büyük popülerliğe sahip olan şirket tarafından satın alınan stüdyolara dair ayrıntılar haberimizde.

Rollic Oyun Sektörüne Yeni Yatırım Yaptı

Rollic, geçtiğimiz aylarda büyük bir popülerliğe sahi olan High Heels! isimli oyunun geliştirme partneri Uncosoft’u bünyesine katmıştı. Şirket bu kez Creasaur Entertainment, Bytetyper (Forgerhero) ve Zerosum’ı satın aldığını duyurdu. Söz konusu üç stüdyo, mobil yapım geliştirmeye Rollic üretim ağı altında devam edecek.

Türkiye merkezli üç stüdyonun geliştirdiği pek çok popüler yapım yer alıyor. Creasaur Entertainment'ın Money Maker 3D ve Hit Guys isimli oyunları oldukça büyük bir popülerliğe sahip. Bytetyper'ın geliştirdiği popüler yapımlar arasında Online ve Touchdrawn bulunuyor. Zerosum'ın ise Barista Life ve Long Nails 3D isimli oyunları çok popüler durumda.

Rollic Kurucu Ortağı ve CEO’su Burak Vardal, şirketin yayımladığı popüler oyunlara lişkin önemli bir açıklamada bulundu. Rollic oyunlarının tüm dünyada her yaştan oyuncuya ulaşarak ağustos ayında 1 milyar indirmeyi geride bıraktığını ifade eden Vardal, "Böyle bir başarıya ulaşmış sayılı mobil oyun şirketlerinden birisi oldu" dedi.

Rollic oyunlarından bir tanesi olan High Heels! İsimli yapımın birinci çeyrekte ve Hair Challenge'in de ikinci çeyrekte Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok indirilen oyunları olduğunu söyleyen Vardal, böylelikle şirketin iki çeyrek üst üste dünyadaki oyun indirme rakamlarını domine ettiğini ifade etti.

Rollic tarafından kısa süre önce piyasaya sürülen Queen Bee isimli mobil oyun, haziran ayında ABD App Store'da en çok indirilen oyun olmayı başardı. Arrow Fest ise haziran ayından bu zamana kadar ABD App Store'da en çok indirilen ikinci oyun konumuna yükseldi.

2018 yılında Burak Vardal, Deniz Başaran ve Mehmet Can Yavuz tarafından kurulan Rollic, geliştirdiği mobil oyunlar ile büyük bir başarının altına imza attı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Zynga, hiper-casual türünde başarılı oyunlar geliştiren Rollic Games'in %80 hissesini 168 milyon dolar karşılığında satın almıştı.

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