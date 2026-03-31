Şarjı 100 Gün Giden Çok Uygun Fiyatlı Rollme Power X Akıllı Saat Tanıtıldı!

Akıllı saatlerle alakalı kullanıcıların en büyük şikayeti genellikle kısa kullanım süreleri oluyor. Rollme ise bu sorunu kökten çözmeyi hedefleyen yeni modeli PowerX'i duyurdu. Özellikle uygun fiyatıyla dikkat çeken cihaz, iddialı teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Rollme PowerX'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 1.53 inç

: 1.53 inç Ekran Teknolojisi : Full HD IPS

: Full HD IPS Çözünürlük : 360 x 360 piksel

: 360 x 360 piksel Batarya : 1.100 mAh

: 1.100 mAh Pil Ömrü : 100 gün

: 100 gün Uyumluluk: Tüm Android telefonlar

Rollme PowerX'in Bataryalı Kapasitesi Kaç mAh?

Yeni Rollme PowerX akıllı saatin en çok dikkat çeken özelliği kesinlikle dev bataryası. Cihaz, akıllı saat standartlarının çok üzerinde olan tam 1.100 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Şirket, bu dev bataryanın kullanıcılara, akıllı saati 100 günden fazla kullanım süresi sunacağını iddia ediyor. Cihazın kullanım süresinin bu kadar uzun olmasını sağlayan şey ise, düşük güç tüketimiyle bilinen 8773EWE işlemcisi.

Elbette bu 100 günlük sürenin cihazın sadece bekleme süresi olduğunu hatırlatalım. Saati aktif olarak kullanmaya başladığınızda ve Bluetooth bağlantısını sürekli açık tuttuğunuzda bu kullanım süresi biraz daha düşebilir.

Rollme PowerX'in Tasarımı Nasıl?

Rollme PowerX'in tasarım tarafına baktığımızda, gösterişli ve sağlam bir yapı bizi karşlıyor. Akıllı saat, çinko alaşımı ve dayanaklı plastikle üretlilen 53 mm büyük bir kasaya sahip. Siyah ve gümüş renk seçenekleriyle sunulan bu kasanın, cihaza oldukça estetik bir görünüm kazandırdığını da söyleyelim.

Rollme bu saati "askeri dayanıklılık standartlarında" pazarlasa da cihazın resmi MIL-STD dayanıklılık sertifikası bulunmuyor. Yine de saat, 5 ATM basınca kadar suya dayanıklı. Yani bu saati takarak havuzda veya denizde rahatlıkla yüzebilirsiniz. Ancak cihaz yüksek basınçlı derin dalışlar için pek uygun değil.

Rollme PowerX'in Ekran Özellikleri Neler?

Cihazın ekran özelliklerine gelirsek; akıllı saatde 1.53 inç büyüklüğünde ve 360 x 360 piksel çözünürlüğünde Full HD IPS bir panel bulunuyor. Fiyatına göre oldukça tatmin edici bir görüntü sunan bu ekran, hem güneş ışığı altında menüleri okumayı kolaylaştırıyor hem de saat arayüzlerini şık bir şekilde yansıtıyor.

Rollme PowerX'in Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?

Saat, sağlık takibi konusunda, HX3918 çipiyle donatılmış. Bu sensör sayesinde kalp atış hızınızı, kanınızdaki oksijen seviyesini ve uyku kalitenizi sürekli olarak izleyebiliyorsunuz. Ayrıca cihaz 100'den fazla spor moduna sahip.

Rollme Power X'in Sunduğu Diğer Özellikler Neler?

Rollme bu saatinde günlük kullanıcıların yanında doğa tutkunları ve kamp severleri de hedeflemiş. Bu noktada ise saatin en dikkat çeken özelliği kasasında bulunan özel el feneri. Birçok akıllı saat fener için sadece ekran parlaklığını kullanırken, PowerX'te fiziksel bir çift ışıklı el feneri bulunuyor. Beyaz ve kırmızı renklerde yanabilen bu özel LED sistemi, kampçılar için güzel bir detay.

Bu yenilikçi el feneri sadece aydınlatma amacıyla kullanmıyor. Fener, acil durumlar için bir flaş moduna da sahip. Ayrıca bu çakarlı ışık, doğadaki tehlikeli anlarda çevrenize yüksek sesli bir SOS alarmı veren, hayat kurtarıcı bir özelliğe sahip.

Rollme Power X Türkiye'de Satılacak mı?

Rollme, PowerX akıllı saatinin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ayrıca Rollme'nin ürünleri resmi olarak Türkiye'de satılmıyor. Ancak firmaya ait ürünler tedarikçiler vasıtasıyla ülkemizde satılıyor. Bu sebeple, yakın zamanda olmasa da ilerleyen dönemlerde Rollme PowerX'in tedarikçiler yoluyla Türkiye'de de satışa sunulacağını düşünüyoruz.

Rollme PowerX'in Fiyatı Ne Kadar?

Rollme PowerX, 40 dolar gibi rekabetçi bir fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncen kurla 1.779 TL'ye tekabül ediyor. Eğer cihaz ülkemizde satışa sunulursa ek vergilerle birlikte 2.134 TL'den satışa sunulabilir. Tabii ki değişien döviz kurları ve diğer sebeplerden dolayı saatin ülkemizdeki satış fiyatının değişebileceğini de belirtelim.

Editörün Yorumu

Rollme, en son incelediğim akıllı saaati Rollme Vast ile akıllı saatlerindeki kullanım süresini 40 güne çıkarmıştı. Ancak, şirketin bu kullanımı PowerX'le birlikte 100 güne çıkardığını görmek gerçekten güzel bir yenilik. Cihaz giriş seviye bir akıllı saat olarak satışa sunulsa da içerdiği teknolojik özellikler bakımından orta segmente saatlere yaklaşmış. Üstelik tüm bu batarya kapasitesi ve teknolojik özelliklerin 1.779 TL gibi bir fiyatla satışa çıkması, gerçekten akıllı saat pazarında rekabeti kesinllikle kızıştıracaktır.