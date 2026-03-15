Şarjı 40 Gün Giden Rollme Vast Akıllı Saat Satışa Sunuldu!

Giyilebilir teknoloji pazarında her gün yeni bir model görüyoruz. Bütçe dostu cihazlarıyla bilinen Rollme, sürekli şarj bitme sıkıntısı yaşayan kullanıcıları odağın alan Vast isimli yeni akıllı saatini tanıttı. Cihaz, devasa batarya kapasitesi ve şık ekranıyla dikkat çekiyor.

Rollme Vast Ekran ve Tasarım Özellikleri Neler?

Roolme Vast, 1.83 inç boyutundaki kavisli bir 3D IPS ekran ile geliyor. Saatin, ince çerçeveli tasarımı sayesinde menüler arasında gezinmek ve bildirimleri okumak oldukça rahat. Ayrıca cihaz, arayüzü kendi fotoğraflarınızla kolayca kişiselleştirebileceğiniz çeşitli saat kadranlarına da sahip.

Rollme Vast Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?

Sağlık verileri için cihazda HX3918 sensörü kullanılmış. Bu donanım; anlık kalp atış hızınızı, kandaki oksijen seviyenizi ve uyku evrelerinizi düzenli olarak analiz ediyor. Herhangi bir kalp ritmi anormalliği tespit edildiğinde sistem anında titreşimle uyarı veriyor.

Spor severler içinse cihaza, 70'den fazla egzersiz modu eklenmiş. IP68 su geçirmezlik sertifikasına da sahip olan Rollme Vast, yüzerken attığınız kulaç hızını ve mesafeyi bile detaylı bir rapor haline getirebiliyor.

Rollme Vast'ın Şarjı Ne Kadar Gidiyor?

Rollme Vast, sınıfındaki telefonlara kıyasla 1000 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya sahip. Şirket, sağlık sensörleri sürekli açık kalsa bile cihazın tek şarjla 40 güne varan bir kullanım süresi olduğunu iddia ediyor. Eğer ürünü, sadece saate bakmak için kullanırsanız bu süre 200 güne kadar çıkabiliyor.

Rollme Vast Bağlantı Özellikleri Neler?

Rollme Vast, akıllı telefonlarla bağlantısını Bluetooth 5.4 teknolojisiyle sağlıyor. Bu sayede saat üzerinden kopma yaşamadan oldukça net telefon görüşmeleri yapabiliyorsunuz. Ayrıca cihazda bulunan dahili yapay zeka sesli asistanı ile tek komutla, müzik değiştirip, alarm kurabiliyorsunuz.

Rollme Vast Türkiye'de Satılacak mı?

Rollme'nin geçmişte bazı akıllı saat modelleri Türkiye'de satıldı. Ancak şu an için şirketin ülkemizde satışta olan herhangi bir akıllı saati bulunmuyor. Şirket tarafından da yeni akıllı saatin Türkiye'de satışı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda ise Rollme Vast'ın Türkiye'de satılma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyleyebiliriz.

Rollme Vast'ın Fiyatı Ne Kadar?

Rollme Vast şu anda resmi web sitesi üzerinden 30 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncel kurla bin 1.324 TL'ye tekabül ediyor. Eğer bu ürünü Türkiye'ye getirmek isterseniz gümrük vergisi, ÖTV ve KDV gibi ek vergilerle brlikte fiyatın iki katına ulaşacağını hatırlatalım.

Editörün Yorumu

Akıllı saat kullanan biri olarak söylebilirim ki Rollme Vast'ı kendi segmentindeki rakiplerden ayıran kritik farkı 1000 mAh'lik bataryası. Piyasada 30 dolar bandında satılan akıllı saatlerin çoğunda 200-300 mAh bataryalar, oldukça standart kalın çerçeveli düz ekranlar ve ortalama donanımsal özellikler görüyoruz. Rollme Vast gerçekten sunduğu fiyat özelliklerine baktığımda tam bir fiyat performans canavarı. Eğer ülkemizde satışa sunulursa akıllı saat pazarında iyi bir alternatif olabilir.