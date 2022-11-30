Rolls Royce Dünyanın İlk Hidrojen Yakıtlı Uçak Motorunu Test Etti

TUSAŞ'ın geliştirdiği Milli Muharip Uçak projesinin motor sağlayıcısı olarak görev yapan Rolls-Royce, bir süredir üzerine çalıştığı dünyanın ilk hidrojen yakıtlı uçak motoru için testlere başladı.

İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı bir alternatif olarak geliştirilen hidrojen yakıtlı uçak motorunun sera gazı emisyonlarını azaltması bekleniyor.

Havacılık Sektöründe Devrim Yaratabilir

Firmanın bir süredir üzerinde çalıştığı hidrojen yakıtlı motoru, benzin ve dizel yakıtlı motorlara kıyasla bazı avantajlara sahip. Bu avantajların başında düşük karbon emisyonu geliyor. Çünkü hidrojen, sera etkisi açısından zararsız gazlar arasında yer alıyor.

Öte yandan evrende en çok bulunan element olarak bilinen hidrojen, sonsuz bir enerji kaynağı olarak görülebilir. Ancak saf hidrojenin işlenmesi ve depolanması konusunda çalışmalar hala yetersiz kalıyor. Öte yandan hidrojen yakıt hücreleri, çok yüksek maliyetlere sebep oluyor.

Şimdilik prototip olarak sayılabilecek bu motorun ilerideki çalışmalarla birlikte havacılık sektöründe düzenli olarak kullanılan bir motor tipi haline geleceği düşünülüyor.