Rolls-Royce'un Yeni CEO'su Türk Olacak

Rolls-Royce'un yeni CEO'su belli oldu. İngiltere merkezli lüks otomobil üreticisinin başına bir Türk geçecek. Aktarılan bilgilere göre şirketin yeni CEO'su göreve önümüzde yılın ilk günü başlayacak. Peki, şirketin yeni CEO'su kim olacak? Konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Rolls-Royce'un Yeni CEO'su Belli Oldu

Piyasaya sürdüğü lüks otomobiller ile dünya genelinde tanınan Rolls-Royce, çok önemli bir duyuru yaptı. Yapılan duyuruda şirketin yeni CEO'su belli oldu. Habertürk'teki habere göre CEO'luk görevine Tufan Erginbilgiç atandı.

Erginbilgiç'in 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren şirkette CEO olarak göreve başlayacağı açıklandı. Rolls-Royce Yönetim Kurulu Başkanı Anita Frew, şirketin aldığı karar ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Frew, yaptığı açıklamada, Erginbilgiç'in çok uluslu kuruluşlardaki kazanan takımların lideri olarak kendisini kanıtlamış birisi olduğunu ifade etti.

Frew, Erginbilgiç'in geniş çağlı stratejik ve operasyonel tecrübeye ve havacılık gibi güvenlik açısından kritik endüstrilerin yanı sıra düşük karbonlu teknolojilere geçişin sunduğu zorluklar ile ticari fırsatlar hakkında sağlam bir anlayışa sahip olduğunun altını çizdi.

Erginbilgiç'in uygulama ve değer yaratma konusunda güçlü bir geçmişinin olduğunu söyleyen Anita Frew, Rolls-Royce'un son senelerde oluşturduğu stratejik temeller üzerine inşa etmesini dört gözle beklediğini belirtti.

Müşterileri enerjide dönüşümü beklerken, önemli ticari fırsatlar ve stratejik evrim döneminde Rolls-Royce'a katılmaktan onur duyduğunu ifade eden Erginbilgiç, mühendislik alanındaki mükemmelliği ve yenilikçi teknolojileri sayesinde şirketin uzun yıllar boyunca oluşturduğu pazar konumunun tam potansiyelini kullanmaya ve tüm hissedarlar için değer yaratmak amacıyla büyüme yolunda adım atmaya kararlı olduğunu açıkladı.

Tufan Erginbilgiç, bu ikonik küresel mühendislik markasının bir sonraki başarılı döneminde dünyanın dört bir yanındaki müşteriler, ortaklar ve Rolls-Royce ekibiyle birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Yeni CEO duyurusunun yapılmasının ardından şirketin hisselerinde yüzde 14 oranında artış yaşandı. İngiltere merkezli lüks otomobil üreticisinin piyasaya değeri 7,8 milyar sterline yükseldi.

Tufan Erginbilgiç Kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliğinden mezun olan Erginbilgiç, 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesinde MBA programını bitirdi. Erginbilgiç daha sonra Ohio State Üniversitesinde ekonomi üzerine yüksek lisans yaptı.

Eğitim hayatının ardından profesyonel iş hayatına adım atan Erginbilgiç, 1990 ile 1997 yılları arasında Mobil Oil'da çalıştı. Daha sonra kariyerine 20 yıldan fazla süre boyunca BP'de devam etti. Bu sürenin son beş yılında ise üst düzey yönetici konumundaydı.