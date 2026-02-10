Kodsuz Oyun Yapma Programı Kısa Süreliğine Ücretsiz! Hemen Deneyin

RPG oyunları, bambaşka dünyalara götürerek size çok eğlenceli zaman geçirme imkânı sunar ancak başkaları tarafından oluşturulan dünyalar yerine kendi oluşturduğunuz sanal dünyada vakit geçirmek de isteyebilirsiniz. Bu noktada ise kendi oyununuzu yapmak için çeşitli programlara başvurmanız gerekir. Kısa süreliğine ücretsiz olarak deneyebileceğiniz RPG Maker MZ de tam olarak bunu yapmanıza olanak tanıyor.

RPG Maker MZ Ücretsiz Oldu

RPG Maker MZ, Steam'de sınırlı bir süre boyunca ücretsiz olarak kullanılabilmeye başlandı. Program normalde 79.99 dolar (3 bin 488 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da programı satın almadan önce neler sunduğunu öğrenmek için binlerce TL harcamanıza gerek olmadığı anlamına geliyor. Fırsat, 16 Şubat saat 21.00'de sona erecek. O zamana kadar Steam mağazasından "Ücretsiz" butonuna basarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bilgisayarınıza yükler yüklemez karşınıza kullanması son derece araçlar çıkaran bu program, eğer piyasada mevcut RPG oyunları ilginizi çekmiyor ya da tam olarak hayallerinizdeki oyunu yansıtmıyorsa kendi oyununuzu tasarlamanız için ihtiyaç duyabileceğiniz pek çok özelliği kullanmanıza olanak tanıyor. Özelleştirme seçenekleri açısından geniş bir yelpaze sunması da oldukça büyük avantaj oluşturuyor.

Bilindiği üzere oyun geliştirmek isteyen herkesin önüne programlama dili bilme şartı çıkıyor. Bu da hevesinizin erkenden sönüp gitmesine neden olabiliyor ancak bu programı kullanarak bir RPG oyunu yapmak için programlama bilmenize gerek bulunmuyor. Programlama öğrenmeden de oyun geliştirebiliyorsunuz. Kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanan RPG Maker MZ, işin sadece görsel tarafı ile ilgilenmenizi sağlıyor.

Programı kullanırken yalnızca ana karakterler ile kötü karakterlerin istatistiklerini girmek, bazı haritalar tasarlamak, hikâyenin olay örgüsünü geliştirmek gibi görevlere odaklanıyorsunuz. Bir RPG oyununda olması gereken her şeyi bir paket olarak sunduğu için kodlama ile uğraşmıyorsunuz. Fikirlerinizi hayata geçirmek için programın size sunduğu hazır araçları kullanmayı tercih edebiliyorsunuz.

RPG Maker MZ Minimum Sistem Gereksinimleri