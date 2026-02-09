Bu Mod ile The Witcher 4'ü Çıkmadan Oynamak Mümkün! (Video)
Yeni bir modla birlikte The Witcher 3'te henüz piyasaya sürülmemesine rağmen The Witcher 4'ü oynamak mümkün hâle geldi. İşte merak edilen ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Bir mod geliştiricisi, The Witcher 3'te henüz çıkmamış The Witcher 4'ü oynamaıy mümkün hâle getiren Dawn over Kovir isimli bir mod yayınladı.
- 800 saatlik bir çalışmanın sonucu olan bu mod, The Witcher 3'ü ana karakter olarak Ciri'yi yönettiğimiz, 1,5 saate kadar hikâye süresi sunan bir oyuna dönüştürüyor.
- Yeni modu denemek için Blood and Wine ile Hearts of Stone DLC'lerine sahip olmak gerekiyor.
The Witcher 4, ilk olarak 2024 yılının sonuna doğru duyuruldu. O zamandan bu yana epey zaman geçti ancak oyun hâlâ piyasaya sürülmedi. Hatta CD Projekt Red, oyunu bu yıl dahi yayınlamayı düşünmüyor. Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen oyunu erkenden deneyimlemek mümkün. Öyle ki bir mod geliştiricisi, oldukça uzun bir süre ayırarak yeni oyunu mevcut The Witcher 3'e getirdi.
The Witcher 3 İçinde The Witcher 4 Oynanabilecek
Bir mod geliştiricisi, 800 saatlik (yaklaşık 34 gün) bir çalışmanın sonucunda The Witcher 3'e serinin yeni oyununu getirdi. Bu, sıradan bir mod yerine küçük bir DLC gibi çalışıyor. Geliştiriciye göre ilham kaynağı olarak The Witcher 4'ün sinematik fragmanı baz alındı. Tahmin edebileceğiniz üzere bu modu yüklediğinizde Geralt yerine Ciri'yi kontrol ediyorsunuz.
Henüz oyun piyasaya sürülmediği için hikâyesini doğrudan yansıtması imkânsız. Ayrıca baştan sona böyle bir mod geliştirmek oldukça uzun bir zaman ve çok büyük olmasa da en azından bir elin parmağından fazla kişiden oluşan bir ekip gerektiriyor. Bu kadar büyük ve kapsamlı bir hikâye yerine mod Ciri'nin canavarlardan ziyade insanların içindeki kötülükle yüzleştiği, öfke ile merhamet arasında gidip geldiği bir konuyu işliyor.
Oyuna ana haritada mevcut olmayan Kingdom of Kovir adında karlı ve dağlık yepyeni bir bölge ekleyen modun sunduğu hikâyeyi tamamlamak 45 dakika ile 1,5 saat arasında vakit alıyor. Bu modu denemek isteyenlerin ise küçük bir şartı karşılaması gerekiyor. Blood and Wine ve Hearts of Stone DLC'lerine sahip olmazsanız modu deneyimlemeniz mümkün olmuyor. Ayrıca Custom Player Characters ve Community Patch - Shared modlarının da yüklü olması gerekiyor.
Çok Etkileyici İki Dedektif Oyunu Ücretsiz Olacak! Tarih Belli Oldu
Sizi gerek grafikleri gerek hikâyesi gerek oynanışı ile etkisi altına alacak iki dedektif oyunu yakında Epic Games'te ücretsiz olarak erişime açılacak.
Bu hayran yapımı mod eğer beklentilerinizi karşılamazsa The Witcher 4'ü beklemeye devam edebilirsiniz ancak önünüzde uzun bir zaman olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Öyle ki CD Projekt Red, oyunun 2026 yılında piyasaya sürülmeyeceğini açıkladı. Oyunun en erken 2027 yılında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Yeni oyunda tıpkı bu modda olduğu gibi ana karakter olarak Ciri'yi kontrol edeceğiz.