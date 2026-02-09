Bu Mod ile The Witcher 4'ü Çıkmadan Oynamak Mümkün! (Video)

The Witcher 4, ilk olarak 2024 yılının sonuna doğru duyuruldu. O zamandan bu yana epey zaman geçti ancak oyun hâlâ piyasaya sürülmedi. Hatta CD Projekt Red, oyunu bu yıl dahi yayınlamayı düşünmüyor. Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen oyunu erkenden deneyimlemek mümkün. Öyle ki bir mod geliştiricisi, oldukça uzun bir süre ayırarak yeni oyunu mevcut The Witcher 3'e getirdi.

The Witcher 3 İçinde The Witcher 4 Oynanabilecek

Bir mod geliştiricisi, 800 saatlik (yaklaşık 34 gün) bir çalışmanın sonucunda The Witcher 3'e serinin yeni oyununu getirdi. Bu, sıradan bir mod yerine küçük bir DLC gibi çalışıyor. Geliştiriciye göre ilham kaynağı olarak The Witcher 4'ün sinematik fragmanı baz alındı. Tahmin edebileceğiniz üzere bu modu yüklediğinizde Geralt yerine Ciri'yi kontrol ediyorsunuz.

Henüz oyun piyasaya sürülmediği için hikâyesini doğrudan yansıtması imkânsız. Ayrıca baştan sona böyle bir mod geliştirmek oldukça uzun bir zaman ve çok büyük olmasa da en azından bir elin parmağından fazla kişiden oluşan bir ekip gerektiriyor. Bu kadar büyük ve kapsamlı bir hikâye yerine mod Ciri'nin canavarlardan ziyade insanların içindeki kötülükle yüzleştiği, öfke ile merhamet arasında gidip geldiği bir konuyu işliyor.

Oyuna ana haritada mevcut olmayan Kingdom of Kovir adında karlı ve dağlık yepyeni bir bölge ekleyen modun sunduğu hikâyeyi tamamlamak 45 dakika ile 1,5 saat arasında vakit alıyor. Bu modu denemek isteyenlerin ise küçük bir şartı karşılaması gerekiyor. Blood and Wine ve Hearts of Stone DLC'lerine sahip olmazsanız modu deneyimlemeniz mümkün olmuyor. Ayrıca Custom Player Characters ve Community Patch - Shared modlarının da yüklü olması gerekiyor.

Bu hayran yapımı mod eğer beklentilerinizi karşılamazsa The Witcher 4'ü beklemeye devam edebilirsiniz ancak önünüzde uzun bir zaman olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Öyle ki CD Projekt Red, oyunun 2026 yılında piyasaya sürülmeyeceğini açıkladı. Oyunun en erken 2027 yılında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Yeni oyunda tıpkı bu modda olduğu gibi ana karakter olarak Ciri'yi kontrol edeceğiz.