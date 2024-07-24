RTÜK'ten Tartışma Yaratan Yetişkin Animasyonu Hakkında İnceleme!

Kyle Hunter, Ariel Shaffir, Seth Rogen ve Evan Goldberg gibi ünlü isimler tarafından yazılan Sausage Party isimli animasyon filmi 2016'da vizyona girdi. Gişede başarılı işlere imza atan yetişkinlere yönelik yapımın dizi adaptasyonu ise 11 Temmuz'da Amazon Prime Video platformunda yayınlandı.

2016 çıkışlı film gibi yetişkinlere yönelik olan Sosis Partisi: Gıdatopya isimli mini dizi, içerisindeki bazı sahneler nedeniyle RTÜK'ün radarına girdi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yapıma tepkilerini dile getirdi ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

RTÜK, Sosis Partisi: Gıdatopya İsimli Animasyon Dizisi Hakkında Soruşturma Başlattı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sosis Partisi: Gıdatopya animasyon dizisinin içeriğini ''sapkın'' olarak nitelendirdi ve yapım hakkında yasal incelemenin başlatıldığını söyledi. Şahin, bununla birlikte yayıncı platform Amazon Prime Video'ya konuyla ilgili gerekli uyarıları en sert şekilde yaptıklarının altını çizdi.

Toplumumuzu güçlü kılan ve ayakta sağlam bir şekilde tutan, bizi biz yapan inanç ve kültürel değerlerimizi hedef alan, kaynağı ve maksadı belli sapkın hegemonya, ülkemizin geleceği olan gençlerimizi medya aracılığıyla hedef alıyor. Uluslararası yayıncı “Prime Video”nun Türkiye… pic.twitter.com/2cGeDDR6PZ — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) July 24, 2024

Sausage Party: Foodtopia (Sosis Partisi: Gıdatopya), Seth Rogen, Evan Goldberg ve Conrad Vernon tarafından yazıldı. Mini dizinin kadrosunda ise film versiyonunda da yer alan Seth Rogen, Kristen Wiig, Michael Cera, David Krumholtz, Edward Norton ve Scott "Diggs" Underwood gibi isimler bulunuyor.

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