RTÜK'ten Netflix ve BluTV Gibi Platformlar İçin Yeni Düzenleme!

İnternetten medya hizmeti sunan platformlar için yeni düzenleme yapıldı. Resmî Gazete üzerinden yayınlanan düzenleme kapsamında internetten medya hizmeti sunan platformlar yıllık satışlarının belirli bir yüzdesini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) ödemesi gerekecek.

Resmi Gazete'de Yayınlanan Düzenleme Neleri İçeriyor?

Alınan karara göre aylık abonelik gibi koşullu erişim sistemini içeren hizmetler, yıllık net satışlarının %1,5'luk kısmını RTÜK'e ödeyecek. Bu ödemeler ise izleyen yılın temmuz ayında yapılacak.

Resmî Gazetede "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" başlıklı bir düzenleme yayınlandı. Bu düzenlemede şu maddelere yer verildi:

"MADDE 15/A - (1) Yayın hizmetlerini koşullu erişim yoluyla sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve internet platform işletmecileri yıllık net satışlarının yüzde birbuçuğunu izleyen yılın Temmuz ayı sonuna kadar Üst Kurula öderler. İlgili yıla ait olarak beyan edilen ticari iletişim gelirleri, program destekleme gelirleri hariç olmak üzere, Üst Kurul tarafından net satış tutarından mahsup edilir.

(2) Koşullu erişim sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve internet platform işletmecileri Üst Kurul tarafından talep edilmesi hâlinde yıllık net satışlarını gösteren her türlü bilgi, belge ve defterlerini 15 günlük süre içinde ibraz etmekle yükümlüdürler. Zor durumda bulunmaları sebebiyle bu yükümlülüğü yerine getiremeyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve internet platform işletmecilerine, sürenin bitiminden önce yazılı olarak talep etmeleri halinde 15 gün ek süre verilebilir.

(3) Üst Kurul yıllık net satışlarının tespiti amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan da bilgi ve belge talep edebilir."

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