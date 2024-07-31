RTÜK'ten Dijital Platformlara Yaptırım Geldi! Hangi İçerikler Tepki Çekti?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), haftalık olağan toplantısında, söz konusu platformlarda yayınlanan içeriklerin genel ahlak ve aile yapısına uygunluğunu değerlendirdi.

Kurul, içeriklerine yönelik gelen şikayetler üzerine Netflix, MUBI ve Blu TV platformlarına idari yaptırımlar uyguladı.

Netflix, Mubi ve BluTV'ye Neden Yaptırım Uygulandı?

Özellikle Netflix'te yayınlanan "Sosis Partisi" adlı animasyon film, ahlak dışı içerikler bulundurduğu gerekçesiyle daha önce Prime Video platformundan kaldırılmıştı. Şimdi ise RTÜK, bu filmin Netflix'ten de çıkarılmasına karar verdi.

Sadece bunula da kalmadı. MUBI ve Blu TV'de yayınlanan "Climax" adlı film ise şiddet, cinsellik, uyuşturucu kullanımı gibi unsurları yoğun bir şekilde içermesi nedeniyle eleştirildi.

Eleştirilerin ardından harekete geçen RTÜK, filmin birçok sahnesinde bu unsurların açıkça ve rahatsız edici bir şekilde tasvir edildiğini belirterek, her iki platforma da üst sınırdan idari para cezası uyguladı ve filmin katalogdan çıkarılmasına karar verdi.

RTÜK'ün aldığı bu kararlar, platformların yayınladığı içerikler üzerindeki denetimin sıkılaştırıldığına işaret ediyor. Kurul, yaptığı açıklamada, yayınlanan içeriklerin toplumun genel ahlak ve değerlerine uygun olması gerektiğini vurguladı.

Peki siz RTÜK’ün bazı içeriklerden kaynaklı olarak uyguladığı bu kararları uygun buluyor musunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz!