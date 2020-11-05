RTÜK Başkanından Netflix ve Amazon Prime Video Açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin Netflix ve Amazon Prime Video'nun RTÜK'ten lisans aldığının açıkladı. İşte detaylar.

Netflix ve Amazon Prime Video Lisans Aldı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK’ten lisans aldı"

Sosyal Medya Devlerine Ceza Kesildi

1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile birlikte günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de en az bir temsilci bulundurmaları, bu kişinin de iletişim bilgilerine doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilmesi gerekiyor.

Geçtiğimiz günlerde Ömer Fatih Sayan tarafından yapılan açıklamada "Yasal sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan başta facebook, instagram, twitter, periscope, youtube ve tiktok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira ceza kesildi." cümlelerine yer verilmişti.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmyı unutmayın!