BTK Tarafından Sosyal Medya Devlerine 10'ar Milyon TL Ceza Kesildi!

Facebook, Twitter, TikTok gibi sosyal medya devlerine 10'ar milyon TL ceza kesildi. İşte detaylar.

Sosyal Medya Devlerine 10'ar Milyon TL Ceza

1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile birlikte günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de en az bir temsilci bulundurmaları, bu kişinin de iletişim bilgilerine doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilmesi gerekiyor.

Sozcu.com.tr'nin aktardığı habere göre, sosyal medya devleri Türkiye'de temsilci bulundurmadı ve 10'ar para cezasına çarptırıldı.

Yasal sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan başta facebook, instagram, twitter, periscope, youtube ve tiktok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira ceza kesildi. — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) November 4, 2020

Geçtiğimiz gün Rusya'nın sosyal medya platformu VKontakte'nin (VK) Türkiye'de yasal temsilci atadığı bilgisi gelmişti. Yasaya göre, Temsilci bildirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına kademeli olarak yaptırım uygulanacak. İlk yaptırım temsilci bildirmeyen şirketlere uygulandı.

Şimdi Ne Olacak?

İlk etapta devlere 10'ar milyon TL para cezası kesildi. İdari para cezaları aralık ayında da devam edecek. 30 gün içinde temsilci atanmaz ise 30 milyon TL ceza kesilecek. Ocak 2021 içinde ise temsilci atamamış olan sosyal medya platformlarına reklam yasağı cezası verilecek. Bu cezaların ardından halen temsilci atanmaz ise sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği yüzde 50 daraltılacak. Bu daraltmanın ardından 30 gün içinde temsilci bildirilmez ise de Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurularak internet hızının yüzde 90’a kadar düşmesi istenecek.

Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!