Yeni bir bilgisayar toplama amacında olan bir kullanıcı, farkında olmadan RTX 3080 resmi için 810 dolar ödedi. Yaşanan bu olay sonrasında, kullanıcı parasını geri alabilmek için harekete geçti. İşte yaşananlar!

PlayStation 5 ve Xbox Series konsollarının ilk kez satışa sunulmasının ardından, bildiğiniz gibi stok sıkıntısı baş göstermiş ve haliyle de mevcut nesil konsollar için bir karaborsa oluşmuştu. Bunun nedenlerinden birisi COVID-19 salgını olsa da, tedarik sıkıntısının bir diğer nedeni ise piyasadaki fırsatçı grupları olmuştu. Bot yazılım kullanan bu gruplar, çok sayıda ürünü aldıktan sonra fahiş diyebileceğimiz fiyatlara satıyorlardı.

Stok sorunları yaşanmaya devam ederken, bu durumu fırsat bilen üçkağıtçılardan da haberimiz olmuştu. Öyle ki, PlayStation 5 konsolunun kendisini değil de resmini satışa çıkartarak oyuncuları tuzağa düşürüp hatırı sayılır miktarda parayı cebe indirenler olmuştu. Her ne kadar daha sonradan bu durumun önünü alabilmek için harekete geçilmiş olsa da, bir benzeri bu defa bir bilgisayar kullanıcısının başına geldi. Bir kullanıcı, gerçek bir RTX 3080 yerine resmini 810 dolara satın aldı.

RTX 3080 Resmi 810 Dolarından Ediyordu!

Söz konusu olay Reddit üzerinde ortaya çıktı. ediblepizza isimli Reddit kullanıcısı, yeni bir bilgisayar toplamakla uğraşıyormuş. Ekran kartı olarak ise RTX 3080 ile ilgileniyormuş. Yakın bir zaman önce stokların tükenmesi nedeni ile karaborsa fiyatlarını merak ettiğinden dolayı eBay sitesine bakmaya karar vermiş. Olay da zaten tam burada başlıyor. Konu başlığında yazdığına göre ediblepizza, aradığı ekran kartını bulmayı başarmış. Hem de 750 dolar civarında bir fiyata. Kullanıcı, daha önceden PlayStation 5 resimleri ile ilgili olarak yaşanan dolandırıcılık olaylarından haberi olduğu için de benzer bir durum ile karşı karşıya kalıp kalmayacağından emin olmak için ürünün açıklamasını gözden geçirmiş. Söylediğine göre, aradığı kartı bulduğu ve bu fırsatın kaçırılmayacağını düşündüğü için, bir anlık gaza gelme sonucunda siparişi vermiş. Siparişi verdikten sonra ürünün açıklamasını bir kez daha gözden geçirmeye karar veren ediblepizza, yaptığı hatayı sonradan acı bir şekilde fark etmiş. Öyle ki, açıklama kısmında oldukça küçük bir şekilde ‘49 kb resim’ yazıyormuş. Diğer bir deyişle, verilen paranın karşılığında bir resim satın alınmış oldu.

Sitedeki diğer kullanıcılar “Elimde daha ucuza alabileceğin resimler var.” diyerek şaka yollu takılırken, diğer kullanıcılar ise hem çeşitli tavsiyelerde bulunmuş ve parasını geri alabileceği konusunda güven veren yorumlar yazmışlar. Aslına bakarsanız ediblepizza bu konuda biraz da şanslı diyebiliriz. eBay sitesindeki bu tarz olaylar karşısında paranızı hızlı ve zahmetsiz geri alabiliyorsunuz. Bununla birlikte, hiç şüphesiz ki bu olay ediblepizza için kolay kolay unutamayacağı bir ders olmuştur diye düşünüyoruz. Siz siz olun, herhangi bir siteden herhangi bir şey satın almadan önce açıklama kısmını iyi okumayı ihmal etmeyin.