eBay
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,112
- DOSYA BOYUTU 2 MB
- Üretici eBay Inc.
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eBay'ın resmi Windows 8.1 uygulamasıdır.
Dünyanın en büyük çevrimiçi pazarı eBay’ın Windows 8.1 uygulaması ile eBay üzerinde yaptığınız tüm işlemleri tablet ve bilgisayarınızdan yapabilirsiniz. Anlaşılır ve sezgisel tasarıma sahip uygulama ile fiyat tekliflerini takip edebilir, günlük fırsatlara göz atabilir, ürün araması gerçekleştirebilirsiniz.
Canlı kutucuklar ile etkinlikleriniz hakkında güncellenen bilgileri ana ekranınıza taşıyan eBay Windows 8.1 uygulaması ile uygulamadan ayrılmadan ürün arayabilir, teklif verebilir, ürün satın alabilirsiniz. Alış ve satış etkinliklerinizi içeren güncellemeler hakkında bildirimler alabilir, satın alma aşamasında sorunla karşılaşmanız durumunda geri bildirim bırakabilirsiniz. eBay hesabınız yoksa uygulama içerisinden kolay ve hızlı bir şekilde eBay hesabınızı oluşturabilirsiniz. Bunların yanı sıra eBay üzerinden satın aldığınız ürünleri arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
• Fırsat ürünleri
• Ürün alış / satış
• Satın alma geçmişi
• eBay hesabı oluşturma
• eBay bildirimleri
eBay
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5,479
- DOSYA BOYUTU 4.2 MB
- Üretici eBay Inc.
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Dünyaca ünlü açık arttırma websitesinin Android cihazları için hazırlanmış resmi uygulamasıdır.
Dünyaca ünlü açık arttırma websitesi eBay'in resmi android uygulamasıdır. Mobil platformda eBay'in tüm özelliklerini kullanabileceğiniz, şimdiden 100 milyon indirme sayısını aşmış bir uygulama. eBay mağazalarında dolaşabilir, ürününüzü satışa çıkarabilir, satıcılarla iletişime geçebilirsiniz.
Genel Özellikleri:
- Aldığınız ürünün kargosunu takip edebilir.
- İzlediğiniz ürünleri görebilme ve ürün sayfası hakkında güncellemeleri takip edebilme.
- Gelişmiş arama yapabilme ve istediğiniz ürüne hızlı şekilde ulaşabilme.
- Doğrudan satın alma veya Paypal ile satın alma seçenekleri.
- Sadece Amerika - İngiltere - Almanya - Avusturalya'daki kullanıcıların aktif olarak kullanabilmekte. Yakın zamanda diğer ülkelerinde tüm özellikleri kullanabileceği belirtilmiş.
- Dünya üzerindeki 16 eBay ülke sitesinin ürünlerini görebilme.
- İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca ve İspanyolca dil desteği sunmakta.
eBay
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,194
- DOSYA BOYUTU 19.4 MB
- Üretici eBay Inc.
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eBay isimli popüler alışveriş sitesinin iPhone ve iPad için hazırladığı mobil uygulamadır.
Dünyaca ünlü açık arttırma websitesi eBay'in resmi Apple iOS uygulamasıdır. Mobil platformda eBay'in tüm özelliklerini kullanabileceğiniz, şimdiden 100 milyon indirme sayısını aşmış bir uygulama. eBay mağazalarında dolaşabilir, ürününüzü satışa çıkarabilir, satıcılarla iletişime geçebilirsiniz.
Genel Özellikleri:
- Aldığınız ürünün kargosunu takip edebilir.
- İzlediğiniz ürünleri görebilme ve ürün sayfası hakkında güncellemeleri takip edebilme.
- Gelişmiş arama yapabilme ve istediğiniz ürüne hızlı şekilde ulaşabilme.
- Doğrudan satın alma veya Paypal ile satın alma seçenekleri.
- Sadece Amerika - İngiltere - Almanya - Avusturalya'daki kullanıcıların aktif olarak kullanabilmekte. Yakın zamanda diğer ülkelerinde tüm özellikleri kullanabileceği belirtilmiş.
- Dünya üzerindeki 16 eBay ülke sitesinin ürünlerini görebilme.
- İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca ve İspanyolca dil desteği sunmakta.
3.1.1 sürüm yenilikleri:
- iOS 7 için yeni görünüm
- Arama iyileştirmeleri
- Kaydırarak arama seçeneklerini görme
- Satıcı mağazası kategorileri için destek
- Teslimat adresini profil ekranından düzenleme
- Uluslararası müşteriler için para birimi dönüştürme geliştirildi
- Çok sayıda bug düzeltmesi ve geliştirme
eBay
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 88
- DOSYA BOYUTU 2 MB
- Üretici eBay Inc.
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Popüler açık artırma usulü alışveriş sitesi eBay'ın resmi Windows Phone uygulamasıdır.
İnternet üzerindeki en büyük açık artırma sistemli alışveriş sitesi eBay’ın Windows Phone cihazlar için tasarlanmış mobil uygulamasıdır. Tamamen ücretsiz sunulan uygulamayı yükleyerek eBay üzerinden satılan milyonlarca ürüne Windows Phone’lu akıllı telefonunuzdan erişebilir ve nerede olursanız alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Aerodinamik arayüze sahip eBay mobil uygulaması ile hareket halindeyken ürün araması yapabilir, fiyat tekliflerini inceleyebilir, etkinliklerinizi ( mesajlarınız, gün içerisinde sattığınız ürünler, ödemeleriniz gibi) gözden geçirebilirsiniz. Günün fırsat ürünlerini takip edebilir, dilediğiniz ürünü izleme listenize ekleyebilir, ürün satın alabilirsiniz, sattığınız ürünlere göz atabilirsiniz.
Windows Phone 7.5 ve üzeri işletim sistemli cihazlarla uyumlu eBay mobil uygulamanın başlıca özellikleri:
- Ürün alımı ve satışı
- Ürün arama
- Ürün takip etme
- Mesaj gönderme ve alma
- Satış hakkında ipuçları
- Fırsatları takip etme