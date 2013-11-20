eBay'ın resmi Windows 8.1 uygulamasıdır.

Erkan Calp - 12 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dünyanın en büyük çevrimiçi pazarı eBay’ın Windows 8.1 uygulaması ile eBay üzerinde yaptığınız tüm işlemleri tablet ve bilgisayarınızdan yapabilirsiniz. Anlaşılır ve sezgisel tasarıma sahip uygulama ile fiyat tekliflerini takip edebilir, günlük fırsatlara göz atabilir, ürün araması gerçekleştirebilirsiniz.

Canlı kutucuklar ile etkinlikleriniz hakkında güncellenen bilgileri ana ekranınıza taşıyan eBay Windows 8.1 uygulaması ile uygulamadan ayrılmadan ürün arayabilir, teklif verebilir, ürün satın alabilirsiniz. Alış ve satış etkinliklerinizi içeren güncellemeler hakkında bildirimler alabilir, satın alma aşamasında sorunla karşılaşmanız durumunda geri bildirim bırakabilirsiniz. eBay hesabınız yoksa uygulama içerisinden kolay ve hızlı bir şekilde eBay hesabınızı oluşturabilirsiniz. Bunların yanı sıra eBay üzerinden satın aldığınız ürünleri arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

• Fırsat ürünleri

• Ürün alış / satış

• Satın alma geçmişi

• eBay hesabı oluşturma

• eBay bildirimleri